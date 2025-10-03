Das Zürcher Derby steht bevor: FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag betont die besondere Bedeutung des Spiels gegen GC. Der FCZ ist seit sechs Derbys ungeschlagen und hofft, diese Serie fortzusetzen.

1/4 Auf FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag wartet das erste Zürcher Stadtderby. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Das sagt FCZ-Trainer van der Gaag vor seinem ersten Stadtzürcher Derby

Schussbefehl für die Spieler: Mehr Kreativität und Torgefahr gefordert

Was der FCZ-Coach über die generelle Entwicklung seiner Mannschaft sagt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Es ist soweit. Für Mitchell van der Gaag und diverse seiner Spieler ist es am Samstag das erste Stadtzürcher Derby. «Es ist nicht ein wichtiges Spiel, sondern ein extra wichtiges Spiel», sagt Mitchell van der Gaag. Er kenne Derbys sowohl aus seiner Zeit in Manchester als auch in Rotterdam. «Wenn du gewinnst, gehört dir die Stadt.» Neben den Zürcher Derby-Experten in den Reihen des FCZ hofft van der Gaag zusätzlich auf die Erfahrung eines ganz bestimmten Spielers: Milan Rodic kennt sich bestens aus mit hitzigen Derbys aus seinem jahrelangen Engagement in Belgrad.

Die grosse Frage

Übersetzt ins Spanische heisst Sicherheit Segura. Mit einem sicheren Auftritt hatte FCZ-Verteidiger Jorge Segura zuletzt aber gar nichts am Hut. Gut möglich also, dass Lindrit Kamberi wieder in der Innenverteidigung zum Zug kommt, nachdem er gegen St. Gallen schon nach 27 Minuten für Segura eingewechselt wurde und eine Topleistung gezeigt hat. «Ich sage den Spielern immer, sie sollen ihre Chancen nutzen, egal, wie lange die Einsatzzeit ist», sagt van der Gaag. Kamberi sei nicht happy gewesen über seine Rolle auf der Bank in den vergangenen Wochen. «Nach dem Spiel hat er deshalb von mir ein Extralob erhalten für seine Leistung», verrät der Holländer.

Gesagt ist gesagt

«Zu Beginn der Saison haben wir rund um den Strafraum zu oft zugeschaut, hatten den Ball, aber zu wenig kreiert», sagt van der Gaag. Was er damit meint? Der Holländer gibt seinen Akteuren einen Schussbefehl. «Wenn sie 20, 25 Meter vor dem Tor eine Möglichkeit haben, müssen sie schiessen.» Diese Einstellung zahlt sich inzwischen aus: Der FC Zürich ist mit 45 Schüssen aufs Tor Super-League-Tabellenführer in dieser Kategorie.

Mögliche Aufstellung

Brecher; Comenencia, Gomez, Kamberi, Rodic; Palacio, Tsawa; Markelo, Zuber, Phaeton; Keny.

Wer fehlt?

Ilan Sauter und Miguel Reichmuth (beide verletzt), «sonst wollen alle spielen», so der FCZ-Coach.

Neben dem Platz

«Wir sind auf dem richtigen Weg», sagt van der Gaag über die generelle Entwicklung seines Teams. Nach vier Siegen in den letzten fünf Spielen ist man mitten im Kreis der Tabellenspitze. «Ich bin glücklich, dass wir dort stehen.» Doch viel mehr Gedanken mache er sich über die Tabelle nicht. «In der Schweiz ist es so, dass jedes Spiel 50:50 ist.» Man habe gegen St. Gallen gezeigt, zu was das Team fähig sei. Nun müsse man zeigen, dass man diese Leistung bestätigen könne.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Hast du gewusst, dass...

Der FCZ ist in den letzten sechs Derbys gegen GC wettbewerbsübergreifend ungeschlagen (5 Siege, 1 Unentschieden). Der letzte Sieg von GC in diesem Duell datiert aus dem Januar 2024.

Aufgepasst auf

Den Teamspirit von GC. «Sie waren zuletzt gegen Lugano in Unterzahl, haben nie aufgegeben, Chancen und Tore kreiert», so van der Gaag. «Sie haben nicht aufgehört, zu spielen und zu kämpfen, das spricht für ihren Zusammenhalt und das können wir am Samstag erwarten.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

1. Keny 5,0 (1 Bewertung)

2. Tsawa 4,5 (7)

3. Phaëton 4,3 (6)

Hier gehts zu allen Zürcher Noten.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi pfeift das erste Derby der Saison, Nico Gianforte ist der VAR in Volketswil.

Der Gegner

GC-Trainer Gerald Scheiblehner erwartet den ersten Derbysieg seit Januar 2024 von seinem Team. Hier geht es zum GC-Inside.

8 Spieltag

Sa., Luzern – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Thun, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Servette – Basel, 16.30 Uhr

So., Winterthur – Lugano, 16.30 Uhr