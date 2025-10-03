DE
Breite Hoppers-Brust trotz Verletzungs-Schock
GC-Coach macht vor Showdown heisse Derby-Ansage

GC lädt am Samstagabend zum ersten Zürcher Stadtderby der Saison (20.30 Uhr). Trainer Gerald Scheiblehner zeigt sich vor dem Duell selbstbewusst – trotz Verletzungsneuigkeiten und erst einem Sieg in der Saison.
Publiziert: 16:37 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Anhören
1/5
Captain Amir Abrashi ist beim Derby erstmals seit Juli wieder im GC-Kader.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Diganose da: GC-Stürmer Lee fällt lange aus
  • Das sagt Trainer Scheiblehner vor dem Derby gegen FCZ
  • Seine Derby-Statistik kann sich mehr als sehen lassen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
11_TobiasWedermannKommentar1_11_Kommentar1_Tobias_Wedermann_2024-16361.jpg
Tobias WedermannFussballchef

Die News der Woche

Der von Blick angekündigte Verletzungsschock um GC-Stürmer Young-jun Lee bestätigt GC-Trainer Gerald Scheiblehner am Freitag. «Er hat sich leider schwerer verletzt und den Mittelfuss gebrochen. Er ist am Donnerstagabend nach Südkorea gereist.» Es sei nun zu klären, ob eine Operation nötig sei oder nicht. «Ich gehe davon aus, dass er den gesamten Herbst ausfallen wird», so Scheiblehner. Offensiv habe man die meisten Möglichkeiten innerhalb der Mannschaft. «Wir haben viele Spieler, die es verdient hätten zu spielen.» Wer Lee im Derby ersetzen wird, verrät Scheiblehner aber nicht. 

Ausgerechnet zum Derby gibts dafür auch gute Neuigkeiten rund um Captain und Identifikationsfigur Amir Abrashi, der seit Ende Juli ausfällt. «Er ist seit zwei Wochen zurück im Mannschaftstraining und wird am Samstag im Kader sein.»

Die grosse Frage

Die letzten sechs Derbys konnte GC wettbewerbsübergreifend allesamt nicht gewinnen. Der letzte Sieg gelang den Grasshoppers im Januar 2024. «Derbys spielt man nicht, sondern gewinnt man. Die Haupterwartung an das Team ist, dass wir dieses Spiel gewinnen», macht Scheiblehner klar. Der 48-Jährige blickt auch auf das Testspiel gegen den FC Bayern München zurück. «Es ist mit dem Blick auf Samstag gut, dass wir dieses Erlebnis mit einem vollen Stadion schon hatten.»

Gesagt ist gesagt

«Diese Mannschaft macht Lust auf mehr und hat bei weitem noch nicht ihr Potenzial abgeschöpft», sagt Gerald Scheiblehner über seine Hopper-Profis. Vor einem Jahr hatte GC ebenfalls nur einen Sieg nach sieben Spieltagen. Dunkle Wolken zogen über den Grasshoppers auf. Ein Jahr später wirkt die Stimmung trotz gleicher Erfolgsbilanz ganz anders. «Man sieht da und dort noch Probleme, aber es entsteht hier etwas im Verein. Man glaubt der Mannschaft, dass sie noch nächste Schritte machen wird», erklärt der Österreicher. Man müsse sich aber noch für gute Leistungen belohnen. «Die guten Spiele solltest du gewinnen, die schlechten verlierst du eh meistens.»

Mögliche Aufstellung

Hammel; Abels, Diaby, Arigoni; Marques, Hassane, Zvonarek, Stroscio; Clemente, Plange, Asp Jensen.

Wer fehlt?

Paloschi (gesperrt), Lee, Decarli, Creti (alle verletzt).

Neben dem Platz

Die Derby-Statistik von Gerald Scheiblehner kann sich mehr als nur sehen lassen. Mit dem Underdog Blau-Weiss Linz hat er den grossen Stadtrivalen LASK zuletzt mehrfach geärgert. «Zu Hause haben wir beide gewonnen und auswärts ein Unentschieden geholt», so Scheiblehner. Auch neben dem Sportlichen blickt er gerne auf seine österreichische Derbyhistorie zurück: «Die Spiele waren immer richtige Fussballfeste, sehr friedlich und intensiv, aber mit Respekt auf beiden Seiten.»

Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
1:06
Neue Welt für Fans:Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst
Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr

Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!

Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Hast du gewusst, dass...

FCZ und GC haben in der bisherigen Saison jeweils vier Tore zwischen der 61. und 75. Minute erzielt – mehr als jeder andere Verein in diesem Zeitfenster. GC kassierte im gleichen Zeitraum allerdings auch fünf Gegentore.

Aufgepasst auf

FCZ-Flügel Matthias Phaëton ist Super-League-Tabellenführer in Sachen Dribblings. Mit 41 hat er mehr als alle anderen Spieler in der Liga versucht – und mit 23 auch am meisten erfolgreich abgeschlossen. 

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

1. Hassane und Asp Jensen: beide 4,3
2. Plange: 4,0
Hier gehts zu allen Hopper-Noten.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi pfeift das erste Derby der Saison, Nico Gianforte ist der VAR in Volketswil.

Der Gegner

Der FCZ steigt mit einer Siegesserie in Ligaspielen ins Derby. Wie ist die Stimmungslage beim Stadtrivalen? Hier erscheint das FCZ-Inside.

8

Spieltag

Sa., Luzern – Sion, 18 Uhr
Sa., St. Gallen – Thun, 18 Uhr
Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr
So., Lausanne – YB, 14 Uhr
So., Servette – Basel, 16.30 Uhr
So., Winterthur – Lugano, 16.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
8
15
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
3
FC Thun
FC Thun
7
3
13
4
FC Zürich
FC Zürich
7
1
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Luzern
FC Luzern
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Super League
Super League
