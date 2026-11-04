FCZ-Captain Kamberi steht erstmals im Kosovo-Aufgebot

In der Liga läuft es seit Wochen top, nun steht für Lindrit Kamberi (27) ein nächstes Highlight an: Der Captain des FC Zürich wird gemäss Blick-Infos vom Kosovo für den Finish in der Nations League gegen Israel und Irland aufgeboten.
Rund sieben Jahre nach seinem letzten U20-Spiel für die SFV-Auswahl kommt Kamberi aller Voraussicht nach am 14. November in Pristina in den Genuss einer Länderspiel-Premiere. Der kräftige Innenverteidiger hat sich mit konstant guten Auftritten für eine internationale Selektion empfohlen.
Beim FCZ hat sich Kamberi nach Jahren voller sportlicher Turbulenzen zu einer unbestrittenen Führungsfigur entwickelt. Der 27-Jährige ist inzwischen das Aushängeschild einer Equipe, die vorwiegend auf Spielern aus der eigenen Akademie aufgebaut ist. Der Verteidiger selber trägt seit über neun Jahren die Zürcher Farben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
12
-11
6