FCZ-Captain Kamberi steht erstmals im Kosovo-Aufgebot

Lindrit Kamberi zeigt mit dem FC Zürich zuletzt starke Leistungen. Für ihn persönlich gibts jetzt einen speziellen Lohn: Nach Blick-Infos steht der Zürcher Captain mit 27 Jahren erstmals im Aufgebot der kosovarischen Nationalmannschaft.

Sven Schoch Reporter Sport

In der Liga läuft es seit Wochen top, nun steht für Lindrit Kamberi (27) ein nächstes Highlight an: Der Captain des FC Zürich wird gemäss Blick-Infos vom Kosovo für den Finish in der Nations League gegen Israel und Irland aufgeboten.

Rund sieben Jahre nach seinem letzten U20-Spiel für die SFV-Auswahl kommt Kamberi aller Voraussicht nach am 14. November in Pristina in den Genuss einer Länderspiel-Premiere. Der kräftige Innenverteidiger hat sich mit konstant guten Auftritten für eine internationale Selektion empfohlen.

Beim FCZ hat sich Kamberi nach Jahren voller sportlicher Turbulenzen zu einer unbestrittenen Führungsfigur entwickelt. Der 27-Jährige ist inzwischen das Aushängeschild einer Equipe, die vorwiegend auf Spielern aus der eigenen Akademie aufgebaut ist. Der Verteidiger selber trägt seit über neun Jahren die Zürcher Farben.