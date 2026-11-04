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Lohn für starke Leistungen
FCZ-Captain Kamberi steht erstmals im Kosovo-Aufgebot

Lindrit Kamberi zeigt mit dem FC Zürich zuletzt starke Leistungen. Für ihn persönlich gibts jetzt einen speziellen Lohn: Nach Blick-Infos steht der Zürcher Captain mit 27 Jahren erstmals im Aufgebot der kosovarischen Nationalmannschaft.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Valon Berisha (r.) hat unlängst den Rücktritt gegeben, Lindrit Kamberi steht dafür vor dem Debüt für den Kosovo.
Foto: Toto Marti
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Sven SchochReporter Sport

In der Liga läuft es seit Wochen top, nun steht für Lindrit Kamberi (27) ein nächstes Highlight an: Der Captain des FC Zürich wird gemäss Blick-Infos vom Kosovo für den Finish in der Nations League gegen Israel und Irland aufgeboten.

Rund sieben Jahre nach seinem letzten U20-Spiel für die SFV-Auswahl kommt Kamberi aller Voraussicht nach am 14. November in Pristina in den Genuss einer Länderspiel-Premiere. Der kräftige Innenverteidiger hat sich mit konstant guten Auftritten für eine internationale Selektion empfohlen.

Beim FCZ hat sich Kamberi nach Jahren voller sportlicher Turbulenzen zu einer unbestrittenen Führungsfigur entwickelt. Der 27-Jährige ist inzwischen das Aushängeschild einer Equipe, die vorwiegend auf Spielern aus der eigenen Akademie aufgebaut ist. Der Verteidiger selber trägt seit über neun Jahren die Zürcher Farben.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
FC Basel
12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Zürich
brack super league
Super League
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Kosovo
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