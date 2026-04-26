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FCW-Noten
Winterthur-Defensive wird bei jedem Angriff überrannt

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten von der 3:5-Pleite von Winterthur gegen Servette.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
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Servette gewinnt ein verrücktes Spiel.
Foto: keystone-sda.ch
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Tim GuilleminRedaktor Sport

Der Start in die Partie des FC Winterthur ist ein Albtraum: Die Defensive wird bei jedem Genfer Angriff überrannt. Und da Stefanos Kapino zudem Miroslav Stevanovic den Führungstreffer praktisch auflegt, wird es früh bitter. Nishan Burkart zeigt eine starke erste Halbzeit mit einem Doppelpack, während Théo Golliard mit einem sehenswerten Hackenpass eine schöne Vorlage liefert. Deutlich zu wenig zeigt dagegen Roman Buess, der folgerichtig zur Pause ausgewechselt wird.

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Hinweis: 38. Dansoko für Lüthi; 46. Hunziker für Buess, Durrer für Zuffi; 69. Kasami für Burkart (zu kurz für eine Bewertung); 80. Maksutaj für Smith (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Drei Vorlagen für Junior Kadile, der mit etwas mehr Effizienz seiner Mitspieler gut und gerne fünf oder sechs hätte verbuchen können. Miroslav Stevanovic erzielt einen Doppelpack, während Lamine Fomba im Mittelfeld stark auftritt. Thomas Lopes zeigt auf dem rechten Flügel weiter aufsteigende Form. Loun Srdanovic, am zweiten Winterthurer Treffer mitschuldig, tut sich bei seinem Startelf-Comeback schwer. Jérémy Frick kassiert drei Gegentore bei den ersten drei Schüssen der Zürcher aufs Tor, ist dabei aber an keinem davon schuld.

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Hinweis: 60. Mendes für Srdanovic; 73. Mraz für Ayé, Guillemenot für Lopes (beide zu kurz für eine Bewertung).; 89. Ondoua für Fomba, Njoh für Kadile (beide zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

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Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
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1
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34
37
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2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
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25
63
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34
13
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4
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34
18
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34
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34
4
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Mannschaft
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1
FC Luzern
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34
4
43
2
Servette FC
Servette FC
34
2
43
3
FC Lausanne-Sport
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34
-7
42
4
FC Zürich
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34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
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34
-53
19
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