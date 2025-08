1/11 St. Gallen siegt im zweiten Spiel zum zweiten Mal. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Redaktor Sport

Der FC St. Gallen zeigt eine starke Mannschaftsleistung mit einem effizienten und inspirierten Mittelstürmer in der Person von Willem Geubbels. Auch sein Sturmpartner Alessandro Vogt überzeugt. Carlo Boukhalfa zeigt eine sehr gute Leistung im Mittelfeld, während die Freistösse und Ecken von Behar Neziri ein Genuss sind. Cyrill May liefert sehr solide Arbeit in der Abwehr.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Alessandro Vogt bis 63., Enoch Owusu bis 63., Jozo Stanic bis 76., Lukas Görtler bis 77., Willem Geubbels bis 80. Minute. Aliou Baldé ab 63., Kevin Csoboth, Albert Vallci ab 76., Mihailo Stevanovic ab 77., Shkelqim Vladi ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Hier gehts zum Spielbericht.

Und so haben die Servette-Spieler abgeschnitten

Albtraum für Jérémy Frick im Tor der Genfer – und nur sehr wenige seiner Teamkollegen verdienen eine genügende Bewertung. Der junge Loun Srdanovic versucht, sich durchzusetzen. Und Timothé Cognat zeigt sich wie immer zuverlässig. Abgesehen von diesen beiden Spielern ist Servette äusserst enttäuschend, auch in der Innenverteidigung, die normalerweise sehr stark spielt. Der uninspirierteste Genfer des Abends steht jedoch nicht auf dem Spielfeld, sondern daneben: Thomas Häberli.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Giotto Morandi bis 46., Jérémy Guillemenot bis 66., Loun Srdanovic bis 66., Anthony Baron bis 72. und Steve Rouiller bis 74. Minute. Alexis Antunes ab 46. Minute. Ablie Jallow ab 66., Théo Magnin ab 66., Keyan Varela ab 72., Yoan Severin ab 74. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.