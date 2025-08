FCSG-Neuzugang Boukhalfa «Schweizerdeutsch sprechen getraue ich mich noch nicht»

Der FC St.Gallen ist mit einem 2:1-Heimsieg gegen Meister Basel erfolgreich in die neue Saison gestartet. Mittendrin der von St. Pauli gekommene Carlo Boukhalfa. Im Interview gibt er nun Einblick in seine ersten Tage in der Schweiz.

Publiziert: vor 41 Minuten | Aktualisiert: vor 24 Minuten