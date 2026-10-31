Welcher Flop-Transfer im Kader der Espen steht. Und was Enrico Maassen zum Abgang von Corsin Konietzke sagt. Das Espen-Inside.

Die News der Woche

Der Wechsel von Corsin Konietzke zum FC Vaduz. Der erst 20-Jährige hat mit Enrico Maassen zwar einen grossen Förderer beim FC St. Gallen, trotzdem liegt die Zukunft des zentralen Mittelfeldspielers mindestens bis zum Winter im Ländle. «Es ist aktuell das Beste für ihn, weil er immer wieder durch Verletzungen zurück geworfen wurde und die Konkurrenzsituation im Mittelfeld eine grosse ist», sagt Maassen. Gleichwohl betont er, welch grosse Stücke er auf den Bündner hält: «Wir haben alle gesehen, wozu er fähig ist. Aktuell ist der Wechsel zu Vaduz der beste Schritt, aber wir hoffen, dass er bereits im Winter wieder zurück kommt.»

Die grosse Frage

Kriegt Transfer-Flop Kevin Csoboth doch noch eine Chance? Der ungarische Flügel wechselte im Sommer 2024 als EM-Torschütze zum FC St. Gallen und soll einen siebenstelligen Betrag an Ablöse gekostet haben. Ausgezahlt hat sich der Wechsel bislang aber nicht. Im Gegenteil. Bloss vier Tore hat der 26-Jährige für den FCSG erzielt. In der letzten Saison wurde er in die Türkei ausgeliehen, nun ist er zurück, hat in dieser Saison aber noch keine Einsatzminute absolviert. Auf die Frage, wie man mit einem solchen Spieler umgehe, antwortet Maassen: «Wichtig ist klare Kommunikation. Ich habe ihm vor der Saison gesagt, wo ich ihn sehe und dass er sich herankämpfen muss.» Hat Csoboth offenbar getan. Gegen Servette steht er im Kader.

Gesagt ist gesagt

«Da war schon die eine oder andere Murmel dabei!» Enrico Maassen auf die Frage, warum man 21 Gegentore gefangen habe, obwohl man laut Berechnungen bloss 17 hätte erhalten müssen.

Die Blick-Prognose

Andrin Hunziker wird sich gegen Servette für jenen Einsatz belohnen, der ihn im letzten Spiel gegen YB ausgezeichnet hat. Obwohl nicht selten auf verlorenem Posten, wirft sich der Stürmer in jeden Zweikampf und liefert sich mit YB-Verteidiger Cédric Zesiger ein Knallhart-Duell. Weil die Genfer Verteidiger aber nicht ganz so stark sind, wie der Berner Abwehrchef, stempelt Hunziker mal wieder in der Torschützenliste ein.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Stanic, Heydari; Daschner; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Stevanovic; Hunziker, Baldé.

Wer fehlt?

Ambrosius, Besio, Neziri, Owusu, Weibel, Witzig (alle verletzt)

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach elf Runden:

Vandermersch 4,0 Görtler 4,0 Hunziker 4,0

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Der Schiedsrichter

Mirel Turkes leitet die Partie. VAR ist Nico Gianforte.

Der Gegner

Kingstone Mutandwa trifft für Servette derzeit in jedem Spiel: Zuletzt schoss er die Genfer gegen Vaduz zum 2:1-Sieg – sein sechstes Pflichtspiel in Folge mit einem Tor. Auswärts verlor Servette aber drei von fünf Ligapartien. Hier gehts zum Servette-Inside.

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12. Runde

Sa., GC – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., St. Gallen – Servette, 18.00 Uhr

Sa., Luzern – Sion, 20.30 Uhr

So., YB – FCZ, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

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