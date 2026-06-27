Der FC Luzern wollte die Kaufoption nicht ziehen. Jetzt wechselt Taisei Abe in die 2. Bundesliga.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Der Ex-Luzerner Taisei Abe (22) setzt seine Karriere in Deutschland bei Holstein Kiel in der 2. Bundesliga fort. Obwohl der Japaner in der vergangenen Saison in der Super League Stammspieler war (34 Liga-Einsätze), hat der FCL in diesem Sommer davon abgesehen, seine Kaufoption zu ziehen.

Nun haben ihn die Norddeutschen von seinem Stammklub V-Varen Nagasaki verpflichtet – wie letzten Sommer der FCL per Leihe mit Kaufoption. Der Marktwert des defensiven Mittelfeldspielers wird auf Transfermarkt auf gut 2 Millionen Franken taxiert. Über die Höhe der Kaufoptionen von Luzern und Kiel ist nichts bekannt.

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