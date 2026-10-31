FCL streicht Vize-Captain fürs Sion-Spiel aus Kader

FCL-Trainer Udo Portmann reagiert auf die schwachen Ergebnisse der letzten Wochen. Nach Blick-Infos ist Vize-Captain Stefan Knezevic für das Heimspiel am Samstagabend gegen Sion (20.30 Uhr) aus dem Kader gestrichen worden. Die genauen Hintergründe der Massnahme sind derzeit noch offen. Um eine Suspendierung soll es sich aber nicht handeln. Vielmehr erinnert die Massnahme an Adrian Grbic, der Anfang Saison oft auf der Tribüne Platz nehmen musste. Im bisherigen Saisonverlauf pendelte Verteidiger Knezevic zwischen Startelf und Ersatzbank hin und her. Nun fehlt er das erste Mal überhaupt im Aufgebot.
Dafür kommt ein anderer Luzerner zu seinem ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison. Wie Blick weiss, setzt FCL-Coach Udo Portmann im zentralen Mittelfeld neben Mio Zimmermann zum ersten Mal auf Levin Winkler. Das spricht auch dafür, dass Portmann das Sytsem umstellt. Dies, nachdem er in den letzten Wochen Kritik für sein flaches 4-4-2 einstecken musste.
Gegen die Walliser braucht der FCL dringend einen Sieg, um an den Top 6 dranzubleiben. Von den vergangenen vier Super-League-Spielen gingen drei verloren.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6