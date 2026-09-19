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FCL-Noten zum Sieg gegen GC
Luzerner zeigen sich von ihrer besten Seite – einer überragt alle

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Luzern-Spieler zum 5:1-Sieg gegen GC.
Publiziert: vor 52 Minuten
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1/8
GC geht gegen Luzern mit 1:5 unter.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Luzerner verabschieden sich mit einem klaren 5:1-Sieg in die Länderspielpause. Die grosse Figur: Daniel Mikolajewski. Mit seinem Hattrick zeigt sich der polnische Stürmer bärenstark. Sinnbildlich ist sein eiskalt verwerteter Penalty. Er ist aber bei weitem nicht der einzige, der gegen schwache Hoppers überragt. Alle zeigen sich von ihrer besten Seite. Auch Tyron Owusu, der auf seiner unüblichen Position auf rechts aussen seinen besten Auftritt zeigt. Sowieso gibt es im Gegensatz zum Spiel gegen den FC Basel diesmal keine ungenügende Noten.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
8
16
22
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
6
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
7
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
8
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
-5
10
9
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
10
FC Thun
FC Thun
8
-9
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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