Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Die Luzerner verabschieden sich mit einem klaren 5:1-Sieg in die Länderspielpause. Die grosse Figur: Daniel Mikolajewski. Mit seinem Hattrick zeigt sich der polnische Stürmer bärenstark. Sinnbildlich ist sein eiskalt verwerteter Penalty. Er ist aber bei weitem nicht der einzige, der gegen schwache Hoppers überragt. Alle zeigen sich von ihrer besten Seite. Auch Tyron Owusu, der auf seiner unüblichen Position auf rechts aussen seinen besten Auftritt zeigt. Sowieso gibt es im Gegensatz zum Spiel gegen den FC Basel diesmal keine ungenügende Noten.

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