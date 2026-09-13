Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Einen besseren Start hätte Luzern nicht erwischen können. Nach rund 30 Sekunden führen die Zentralschweizer bereits. Doch wer danach von einem Luzerner Traumtag ausgeht, sieht sich schnell eines Besseren belehrt. Das liegt nicht nur an der Stärke des FCB, sondern auch an der Passivität der FCL-Spieler.

Vor allem defensiv ist Luzern an diesem Sonntagnachmittag zu harmlos. Die Basler – allen voran Shaqiri – werden regelrecht zum Toreschiessen eingeladen. Deshalb erhalten sämtliche Abwehrspieler dieselbe schwache Note 2.

Ohnehin schaffen es im Kollektiv nur wenige, sich auf eine genügende 4 zu retten. Dazu gehören die beiden zentralen Mittelfeldspieler Zimmermann und Bertone. Vor allem Erstgenannter ist bis zu seiner Auswechslung einer der wenigen, die unermüdlich kämpfen.

Die dritte 4 geht an 1:0-Torschütze Kabwit. Er versucht immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Von seinen Mitspielern wird er dabei allerdings kaum unterstützt.

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