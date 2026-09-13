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FCL-Noten zum Basel-Match
Fast alle Luzerner werden gnadenlos abgestraft

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Luzern-Spieler zur 2:4-Niederlage gegen Basel.
Publiziert: vor 23 Minuten
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FCB-Matchwinner im ersten Spiel nach dem Lichtsteiner-Knall: Xherdan Shaqiri.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Einen besseren Start hätte Luzern nicht erwischen können. Nach rund 30 Sekunden führen die Zentralschweizer bereits. Doch wer danach von einem Luzerner Traumtag ausgeht, sieht sich schnell eines Besseren belehrt. Das liegt nicht nur an der Stärke des FCB, sondern auch an der Passivität der FCL-Spieler.

Vor allem defensiv ist Luzern an diesem Sonntagnachmittag zu harmlos. Die Basler – allen voran Shaqiri – werden regelrecht zum Toreschiessen eingeladen. Deshalb erhalten sämtliche Abwehrspieler dieselbe schwache Note 2.

Ohnehin schaffen es im Kollektiv nur wenige, sich auf eine genügende 4 zu retten. Dazu gehören die beiden zentralen Mittelfeldspieler Zimmermann und Bertone. Vor allem Erstgenannter ist bis zu seiner Auswechslung einer der wenigen, die unermüdlich kämpfen.

Die dritte 4 geht an 1:0-Torschütze Kabwit. Er versucht immer wieder, Nadelstiche zu setzen. Von seinen Mitspielern wird er dabei allerdings kaum unterstützt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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7
13
19
2
BSC Young Boys
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8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
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FC Lausanne-Sport
8
-4
6
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