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FCL-Noten gegen YB
Lichtblicke und Aussetzer bei den Luzernern

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Luzern-Spieler zum 3:3 gegen YB.
Publiziert: 21:34 Uhr
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1/10
YB hat dank Kaly Sène das letzte Wort in diesem Spiel, das 3:3 endet.
Foto: keystone-sda.ch
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Lucas WerderReporter Fussball

Der FC Luzern scheint seine neuer Nummer eins endgültig gefunden zu haben. Auswärts im Wankdorf kassiert Karlo Letica zwar gleich drei Treffer, mit zahlreichen starken Paraden bewahrt er den FCL aber vor einer Pleite. Für den Sommer-Neuzugang gibt es von Blick die Note 5 – genau wie für drei seiner Teamkollegen.

Dazu gehört natürlich Doppeltorschütze Andrejs Ciganiks, der sich hinten aber den einen oder anderen Wackler erlaubt. Auch Matteo Di Giusto (ein Tor) und Daniel Mikolajewski (zwei Vorlagen) werden für ihren Auftritt belohnt.

Nando Toggenburger, der Sturmpartner des Polen, fällt dagegen durch. Unter der Woche noch Matchwinner gegen Vaduz (2:1), gelingt ihm bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Super League nur wenig. Schon zur Pause muss er für Faveurdi Bongeli, der aber ebenfalls nicht überzeugen kann, raus.

Eine ungenügende Blick-Note kassiert auch Ruben Dantas Fernandes, der sich vor dem 3:3 von Vorlagengeber Guirassy übertölpeln lässt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
2
FC Lugano
FC Lugano
5
11
15
3
FC Basel
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
6
FC St. Gallen
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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