Lucas Werder Reporter Fussball

Der FC Luzern scheint seine neuer Nummer eins endgültig gefunden zu haben. Auswärts im Wankdorf kassiert Karlo Letica zwar gleich drei Treffer, mit zahlreichen starken Paraden bewahrt er den FCL aber vor einer Pleite. Für den Sommer-Neuzugang gibt es von Blick die Note 5 – genau wie für drei seiner Teamkollegen.

Dazu gehört natürlich Doppeltorschütze Andrejs Ciganiks, der sich hinten aber den einen oder anderen Wackler erlaubt. Auch Matteo Di Giusto (ein Tor) und Daniel Mikolajewski (zwei Vorlagen) werden für ihren Auftritt belohnt.

Nando Toggenburger, der Sturmpartner des Polen, fällt dagegen durch. Unter der Woche noch Matchwinner gegen Vaduz (2:1), gelingt ihm bei seinem ersten Startelf-Einsatz in der Super League nur wenig. Schon zur Pause muss er für Faveurdi Bongeli, der aber ebenfalls nicht überzeugen kann, raus.

Eine ungenügende Blick-Note kassiert auch Ruben Dantas Fernandes, der sich vor dem 3:3 von Vorlagengeber Guirassy übertölpeln lässt.

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