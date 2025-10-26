1/7 Traumstart für Rahmens Winterthur: Hunziker trifft bereits nach 13 Minuten. Foto: keystone-sda.ch

Sven Schoch Reporter Sport

Beim FCL ist lange nichts wie sonst. Keine Wucht, keine Überzeugung, kein Ansturm. Das Sturmduo Von Moos/Grbic wirkt nahezu isoliert, Spielmacher Di Giusto findet an alter Wirkungsstätte mit reichlich Verspätung ins Spiel. Seine fast einzige richtig gute Szene ist aber entscheidend: Der VAR greift ein, Penalty. Und danach erkennt man auch das FCL-Kollektiv wieder: all in, 2:2. Sie zwingen mit ihren Vorstössen den FCW zu Fehlern – das Eigentor von Diaby ist die Konsequenz davon. Grbic macht es vom Elfmeterpunkt aus sehr gut – das achte Tor im zwölften Pflichtspiel. Keine Lobeshymne verdient sich Adrian Bajrami. Vor dem 0:2 lässt er sich viel zu einfach düpieren – Note 3 für den Neo-Nationalspieler.

Hinweis: Adrian Bajrami bis 65., Kevin Spadanuda bis 65., Julian von Moos bis 65., Taisei Abe bis 87. Sinan Karweina ab 65., Lucas Ferreira ab 65., Lars Villiger ab 65., Sandro Wyss ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Niederlagenserie gestoppt, 2:0-Führung verspielt. Licht und später Schatten im Team der Winterthurer. Pajtim Kasami ist lange der Klassenbeste. Er führt das Team im offensiven Mittelfeld und zieht die übrigen Leader mit. Allen voran Solo-Stürmer Andrin Hunziker: Unter Forte erst spät im Stamm, jetzt der grosse Auftritt beim Einstand von Patrick Rahmen. Das 1:0 schiesst er selber, das 2:0 Burkarts legt er nach einem Dribbling gegen Neo-National-Spieler Adrian Bajrami auf. Im defensiven Mittelfeld powert Jankewitz ohne Ende, die leichte Berührung, die zum Penalty-Sturz Di Giustos führte, kann man ihm nur mit der Lupe anlasten.

Hinweis: Pajtim Kasami bis 66., Nishan Burkart bis 66., Randy Schneider bis 76., Andrin Hunziker bis 90. Théo Golliard ab 66., Elias Maluvunu ab 66., Brian Beyer ab 76., Francis Momoh ab 90. (alle zu kurz für eine Bewertung).

