Umstrittener Penalty bringt Luzern zurück ins Spiel
2:58
Nach 0:2-Rückstand:Umstrittener Penalty bringt Luzern zurück ins Spiel

FCL-Noten gegen Winterthur
Ein Nati-Spieler und drei weitere Luzerner fallen durch

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten des 2:2-Unentschiedens von Luzern gegen Winterthur.
Publiziert: 07:50 Uhr
|
Aktualisiert: vor 58 Minuten
1/7
Traumstart für Rahmens Winterthur: Hunziker trifft bereits nach 13 Minuten.
Foto: keystone-sda.ch
Schoch&amp;amp;Raz07.jpg
Sven SchochReporter Sport

Beim FCL ist lange nichts wie sonst. Keine Wucht, keine Überzeugung, kein Ansturm. Das Sturmduo Von Moos/Grbic wirkt nahezu isoliert, Spielmacher Di Giusto findet an alter Wirkungsstätte mit reichlich Verspätung ins Spiel. Seine fast einzige richtig gute Szene ist aber entscheidend: Der VAR greift ein, Penalty. Und danach erkennt man auch das FCL-Kollektiv wieder: all in, 2:2. Sie zwingen mit ihren Vorstössen den FCW zu Fehlern – das Eigentor von Diaby ist die Konsequenz davon. Grbic macht es vom Elfmeterpunkt aus sehr gut – das achte Tor im zwölften Pflichtspiel. Keine Lobeshymne verdient sich Adrian Bajrami. Vor dem 0:2 lässt er sich viel zu einfach düpieren – Note 3 für den Neo-Nationalspieler.

Hinweis: Adrian Bajrami bis 65., Kevin Spadanuda bis 65., Julian von Moos bis 65., Taisei Abe bis 87. Sinan Karweina ab 65., Lucas Ferreira ab 65., Lars Villiger ab 65., Sandro Wyss ab 87. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Winterthur-Spieler abgeschnitten

Niederlagenserie gestoppt, 2:0-Führung verspielt. Licht und später Schatten im Team der Winterthurer. Pajtim Kasami ist lange der Klassenbeste. Er führt das Team im offensiven Mittelfeld und zieht die übrigen Leader mit. Allen voran Solo-Stürmer Andrin Hunziker: Unter Forte erst spät im Stamm, jetzt der grosse Auftritt beim Einstand von Patrick Rahmen. Das 1:0 schiesst er selber, das 2:0 Burkarts legt er nach einem Dribbling gegen Neo-National-Spieler Adrian Bajrami auf. Im defensiven Mittelfeld powert Jankewitz ohne Ende, die leichte Berührung, die zum Penalty-Sturz Di Giustos führte, kann man ihm nur mit der Lupe anlasten.

Hinweis: Pajtim Kasami bis 66., Nishan Burkart bis 66., Randy Schneider bis 76., Andrin Hunziker bis 90. Théo Golliard ab 66., Elias Maluvunu ab 66., Brian Beyer ab 76., Francis Momoh ab 90. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
10
7
22
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
13
21
3
FC Basel
FC Basel
9
9
18
4
FC Sion
FC Sion
10
3
15
5
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
-2
14
7
FC Lugano
FC Lugano
9
-2
13
8
FC Zürich
FC Zürich
9
-3
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
1
9
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
11
Servette FC
Servette FC
9
-5
8
12
FC Winterthur
FC Winterthur
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Was sagst du dazu?
