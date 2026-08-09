Björn Lindroos Redaktor Sport

Simon Simoni patzt schon wieder. Der neue FCL-Goalie lässt eine Hereingabe fallen und schenkt St. Gallen so die Führung. Zudem nimmt er den Ball in der ersten Halbzeit zweimal in die Hand und verursacht so dämlich einen indirekten Freistoss. Stürmer Daniel Mikolajewski kommt zur Pause rein und braucht nur 67 Sekunden für sein erstes Tor. Er belebt das Offensivspiel der Gäste komplett und ist klar der beste Luzerner.

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