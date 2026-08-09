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In der 101. Minute erlöst Görtler die Espen
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FCL-Noten gegen St. Gallen
Simoni wieder ungenügend – Di Giusto und Mikolajewski stark

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die FCL-Noten zum Remis gegen St. Gallen.
Publiziert: 09.08.2026 um 20:06 Uhr
|
Aktualisiert: 10.08.2026 um 08:52 Uhr
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1/8
St. Gallen und Luzern trennen sich in einer vogelwilden Partie mit 2:2.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
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Björn LindroosRedaktor Sport

Simon Simoni patzt schon wieder. Der neue FCL-Goalie lässt eine Hereingabe fallen und schenkt St. Gallen so die Führung. Zudem nimmt er den Ball in der ersten Halbzeit zweimal in die Hand und verursacht so dämlich einen indirekten Freistoss. Stürmer Daniel Mikolajewski kommt zur Pause rein und braucht nur 67 Sekunden für sein erstes Tor. Er belebt das Offensivspiel der Gäste komplett und ist klar der beste Luzerner.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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FC Luzern
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