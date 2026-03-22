Bastien Feller Sportjournalist

Die Luzerner schienen in dieser Partie zu fliegen. Den Zentralschweizern gelang fast alles. Vor allem Matteo Di Giusto, der sein zwölftes Tor und seine zwölfte Torvorlage in dieser Saison verbuchte. Der Luzerner Mittelfeldspieler erwies sich zudem bei einigen Lausanner Kontern als sehr wertvoll, indem er einige Pässe abfing.

Hervorzuheben ist jedoch die gesamte Mannschaft, die in keinem Spielbereich Schwächen zeigte. Stabil in der Abwehr, effizient im Angriff. Der einzige mögliche Mangel: Den Luzernern kamen nicht zu noch mehr Treffern.

Hinweis: Levin Winkler ab 82., Andrejs Cigankis und Severin Ottiger ab 90., Sascha Meyer ab 91. (alle zu kurz für eine Bewertung).

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Und so haben die Lausanne-Spieler abgeschnitten

Ein Nachmittag zum Vergessen für Lausanne-Sport. Kein einziger Waadtländer Spieler verdient in Luzern eine genügende Note. Peter Zeidlers Mannschaft vermittelte den Eindruck, nie wirklich aus der Garderobe gekommen zu sein. Brandon Soppy, eher Stürmer als Verteidiger, durchlebte auf seiner rechten Seite die Hölle und zeigte erneut seine Defensivschwächen. Drei der vier Tore der Mannschaft von Mario Frick hatten ihren Ursprung über seine Seite.

Im Angriff hatten die Offensivspieler erneut alle Mühe der Welt, Gefahr zu erzeugen (kein Torschuss), weder Florent Mollet, der nach der Pause nicht mehr auf das Spielfeld zurückkehrte, oder Seydou Traore, werden in der Offensive gefährlich. Zweifellos wird die Länderspielpause Lausanne-Sport gut tun.

Hinweis: Theo Bair und Gaoussou Diakite ab 63., Dircissi Ngonzo ab 77. (alle zu kurz für eine Bewertung).

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