Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

Stephan Lichtsteiner ist weg – und plötzlich funktioniert es beim FC Basel wieder. Dabei setzt Interimscoach Luigi Nocentini auf bewährtes Spielermaterial. Rüegg, Metinho, Shaqiri und Otele stehen allesamt in der Startelf, nachdem sie zuletzt aus unterschiedlichen Gründen ins Abseits geraten waren.

Den besten Arbeitstag erwischt Xherdan Shaqiri. Der Zauberwürfel ist mit zwei Toren und einem Assist der Matchwinner. Er ist die grosse Figur im Angriff, wo sich alle mindestens die Note 5 verdient haben. Auch in den hinteren Reihen wissen die meisten zu überzeugen. Einzig Rüegg fällt ab. Wenn Luzern gefährlich wird, dann meist über seine Seite.

Dass nach Lichtsteiners Entlassung auf einen Schlag alle Basler Probleme gelöst sind, wäre allerdings zu viel verlangt gewesen. Es reicht schon, dass die Bebbi ihren Starspieler Shaqiri zurückhaben.

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