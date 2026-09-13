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FCB-Noten zum Luzern-Match
Neben überragendem Shaqiri gibt es weitere Gewinner

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCB-Spieler zum 4:2-Sieg in Luzern.
Publiziert: vor 41 Minuten
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FCB-Matchwinner im ersten Spiel nach dem Lichtsteiner-Knall: Xherdan Shaqiri.
Foto: keystone-sda.ch
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Stephan Lichtsteiner ist weg – und plötzlich funktioniert es beim FC Basel wieder. Dabei setzt Interimscoach Luigi Nocentini auf bewährtes Spielermaterial. Rüegg, Metinho, Shaqiri und Otele stehen allesamt in der Startelf, nachdem sie zuletzt aus unterschiedlichen Gründen ins Abseits geraten waren.

Den besten Arbeitstag erwischt Xherdan Shaqiri. Der Zauberwürfel ist mit zwei Toren und einem Assist der Matchwinner. Er ist die grosse Figur im Angriff, wo sich alle mindestens die Note 5 verdient haben. Auch in den hinteren Reihen wissen die meisten zu überzeugen. Einzig Rüegg fällt ab. Wenn Luzern gefährlich wird, dann meist über seine Seite.

Dass nach Lichtsteiners Entlassung auf einen Schlag alle Basler Probleme gelöst sind, wäre allerdings zu viel verlangt gewesen. Es reicht schon, dass die Bebbi ihren Starspieler Shaqiri zurückhaben.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
7
13
19
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
8
12
16
3
FC Sion
FC Sion
7
6
15
4
FC Basel
FC Basel
8
2
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
7
-2
10
6
FC Zürich
FC Zürich
8
-6
10
7
FC Luzern
FC Luzern
8
-5
9
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-4
8
9
Servette FC
Servette FC
7
-3
7
10
FC Thun
FC Thun
7
-7
7
11
FC Vaduz
FC Vaduz
8
-2
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
8
-4
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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