Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist ein seltenes Kunststück, das Zan Celar gegen St. Gallen (1:3) gelingt. Obwohl der FCB-Stürmer seinen sechsten Saisontreffer erzielt, muss er mit einer ungenügenden Bewertung vom Platz. Ohne seinen Penaltytreffer wäre der Slowene sogar der schlechteste Basler gewesen. Celar gewinnt nur zwei seiner zehn Zweikämpfe, alle vier Luftduelle verliert er. Mit seinem sackschwachen Auftritt steht er aber nicht alleine da. Ganze zehn FCB-Spieler holen sich die Note 3 ab.

Dazu gehören auch die beiden Innenverteidiger Flavius Daniliuc und Akpe Victory. Ersterer liefert eines seiner schwächsten Spiele im rotblauen Trikot ab und verschuldet mit seiner missglückten Kopfballrückgabe den frühen Rückstand. Fast so fatal ist auch der unterirdische Einwurf von Keigo Tsunemoto, der kurz vor der Pause fast zum zweiten Gegentor führt. Doch nicht nur hinten enttäuscht der FCB, auch in der Offensive kommt eine Woche nach dem 4:2 gegen Luzern extrem wenig. Das gilt auch für Xherdan Shaqiri, der bis auf ein paar gefährliche Standards nichts anzubieten hat.

Am Ende sind nur zwei Basler genügend – und beide knapp. Goalie Mirko Salvi verschätzt sich beim 0:1, macht seinen Fehler mit mehreren guten Paraden aber wieder gut. Und auch Clément Michelin kommt bei seiner Heimpremiere nicht richtig auf Touren. Immerhin holt der Neuzugang mit der einzigen wirklich gelungenen Offensivaktion seiner Mannschaft kurz vor der Pause den Penalty heraus.

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