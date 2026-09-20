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FCB-Noten gegen St. Gallen
Nur ein Neuzugang und ein Routinier sind genügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zu Basels 1:3 gegen St. Gallen.
Publiziert: vor 26 Minuten
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Das 3:1 durch Carlo Boukhalfa (M.) besiegelt den FCSG-Sieg in Basel.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
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Lucas WerderReporter Fussball

Es ist ein seltenes Kunststück, das Zan Celar gegen St. Gallen (1:3) gelingt. Obwohl der FCB-Stürmer seinen sechsten Saisontreffer erzielt, muss er mit einer ungenügenden Bewertung vom Platz. Ohne seinen Penaltytreffer wäre der Slowene sogar der schlechteste Basler gewesen. Celar gewinnt nur zwei seiner zehn Zweikämpfe, alle vier Luftduelle verliert er. Mit seinem sackschwachen Auftritt steht er aber nicht alleine da. Ganze zehn FCB-Spieler holen sich die Note 3 ab.

Dazu gehören auch die beiden Innenverteidiger Flavius Daniliuc und Akpe Victory. Ersterer liefert eines seiner schwächsten Spiele im rotblauen Trikot ab und verschuldet mit seiner missglückten Kopfballrückgabe den frühen Rückstand. Fast so fatal ist auch der unterirdische Einwurf von Keigo Tsunemoto, der kurz vor der Pause fast zum zweiten Gegentor führt. Doch nicht nur hinten enttäuscht der FCB, auch in der Offensive kommt eine Woche nach dem 4:2 gegen Luzern extrem wenig. Das gilt auch für Xherdan Shaqiri, der bis auf ein paar gefährliche Standards nichts anzubieten hat.

Am Ende sind nur zwei Basler genügend – und beide knapp. Goalie Mirko Salvi verschätzt sich beim 0:1, macht seinen Fehler mit mehreren guten Paraden aber wieder gut. Und auch Clément Michelin kommt bei seiner Heimpremiere nicht richtig auf Touren. Immerhin holt der Neuzugang mit der einzigen wirklich gelungenen Offensivaktion seiner Mannschaft kurz vor der Pause den Penalty heraus.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
Super League
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