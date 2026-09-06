Lucas Werder Reporter Fussball

Gegen YB hatte es noch geklappt. Schon vor einer Woche auswärts in Bern lief FCB-Flügel Kazeem Olaigbe gemeinsam mit Teamkollege Asane Sow alleine aufs gegnerische Tor zu. Im Wankdorf entschied sich der Belgier dafür, selbst abzuschliessen, statt seinen besser postierten Teamkollegen anzuspielen. Damals traf Olaigbe zum Anschlusstreffer. Gegen Lugano entscheidet er sich erneut für den Alleingang. Doch dieses Mal wird die Ego-Aktion nicht mit einem Tor belohnt.



Auch sonst ist es gar keine gute Partie von Olaigbe, der wie ein Fremdkörper im Basler Spiel wirkt. Viel Mühe bekunden auch die beiden jungen Mittelfeldspieler Ludwig Malachowski und Jonas Harder, die zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung auflaufen. Schon zur Pause beendet Lichtsteiner den Versuch und bringt Shaqiri. Am Ende geht aber auch der Captain als einer von insgesamt neun Baslern mit einer ungenügenden Note vom Platz. Dazu gehört natürlich auch Ersatzgoalie Salvi, der den zweiten Gegentreffer verschuldet.



Der beste FCB-Mann ist einmal mehr Asane Sow. Mit seinem Tempovorstoss bereitet er den einzigen Treffer des Heimteams vor und bekommt dafür die Note 5. Darüber wird sich der junge Italiener nach der hochverdienten 1:3-Pleite gegen Lugano aber nur bedingt freuen.

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