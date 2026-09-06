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FCB-Noten gegen Lugano
Gleich neun Basler sind ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der FCB-Spieler zur 1:3-Niederlage gegen Lugano.
Publiziert: 20:35 Uhr
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Lugano fährt den nächsten Sieg ein und bleibt als Leader unegschlagen.
Foto: keystone-sda.ch
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Lucas WerderReporter Fussball

Gegen YB hatte es noch geklappt. Schon vor einer Woche auswärts in Bern lief FCB-Flügel Kazeem Olaigbe gemeinsam mit Teamkollege Asane Sow alleine aufs gegnerische Tor zu. Im Wankdorf entschied sich der Belgier dafür, selbst abzuschliessen, statt seinen besser postierten Teamkollegen anzuspielen. Damals traf Olaigbe zum Anschlusstreffer. Gegen Lugano entscheidet er sich erneut für den Alleingang. Doch dieses Mal wird die Ego-Aktion nicht mit einem Tor belohnt.

Auch sonst ist es gar keine gute Partie von Olaigbe, der wie ein Fremdkörper im Basler Spiel wirkt. Viel Mühe bekunden auch die beiden jungen Mittelfeldspieler Ludwig Malachowski und Jonas Harder, die zum ersten Mal in dieser Zusammensetzung auflaufen. Schon zur Pause beendet Lichtsteiner den Versuch und bringt Shaqiri. Am Ende geht aber auch der Captain als einer von insgesamt neun Baslern mit einer ungenügenden Note vom Platz. Dazu gehört natürlich auch Ersatzgoalie Salvi, der den zweiten Gegentreffer verschuldet.


Der beste FCB-Mann ist einmal mehr Asane Sow. Mit seinem Tempovorstoss bereitet er den einzigen Treffer des Heimteams vor und bekommt dafür die Note 5. Darüber wird sich der junge Italiener nach der hochverdienten 1:3-Pleite gegen Lugano aber nur bedingt freuen.

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
6
13
18
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
12
15
3
FC Sion
FC Sion
6
3
12
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
1
10
5
FC Basel
FC Basel
7
0
10
6
FC Luzern
FC Luzern
7
-3
9
7
FC Thun
FC Thun
6
-6
7
8
FC Zürich
FC Zürich
7
-7
7
9
FC Vaduz
FC Vaduz
7
-1
6
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-3
6
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
-5
5
12
Servette FC
Servette FC
6
-4
4
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Super League
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