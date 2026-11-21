Der FCB ist unter Slavisa Jokanovic noch ohne Sieg in der Liga. Trotzdem hat der Serbe den Humor nicht verloren: «Shaqiris Vertrag läuft am selben Tag aus wie meiner – aber momentan ist meine Position mehr in Gefahr.» Hier kommt das FCB-Inside.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die News der Woche

Aaron Malouda (20) ist nach einer Oberschenkelverletzung zurück. Der Sohn des früheren französischen Nati-Spielers Florent Malouda ist seit dieser Woche wieder im Mannschaftstraining – und hat seinen Trainer überzeugt. «Er hat uns überrascht. Er hat sich im Training sehr gepusht und einen sehr positiven Eindruck hinterlassen.»

Die grosse Frage

Wie geht es weiter mit Xherdan Shaqiri? Als ein Influencer Anfang Woche verkündete, dass Shaq und der Klub im Sommer getrennte Wege gehen, dementierte der Ex-Nati-Spieler sofort. Trotzdem schwelt die Frage, wie es mit dem Superstar weitergeht, weiter latent. Trainer Jokanovic nimmt das Ganze mit Humor. «Sein Vertrag läuft am selben Tag aus wie meiner – aber momentan ist meine Position mehr in Gefahr», so der Serbe. «Er verhält sich sehr professionell, ist sehr konzentriert und fokussiert und sich der schwierigen Situation des Teams bewusst.» Der Trainer deutet aber auch an, dass es nicht nur um Shaqiri geht, zumal er an jeder Medienkonferenz zu diesem Auskunft geben muss. «Der Klub heisst FC Basel 1893 – und nicht FC Shaqiri.» Seinen letzten grossen Auftritt hatte Shaqiri ausgerechnet gegen Luzern, als er beim 4:2 im Hinspiel zwei Tore und einen Assist erzielte.

Gesagt ist gesagt

«Der Schlüssel liegt in unserer Hand», sagt Jokanovic über Luzern, den Gegner vom Sonntag. «Alle Teams können für uns gefährlich werden, wenn wir nicht ein gewisses Level erreichen. Dann sieht auch Winterthur gut aus oder Vaduz kommt ins Fliegen.» Nach vier Liga-Spielen ohne Sieg nimmt der FCB-Trainer seine Spieler in die Pflicht. Trotz des schwachen Liga-Starts unter seiner Führung hat der Serbe den Humor aber nicht verloren. Auf die Frage, ob er bereit sei für den ersten Liga-Sieg unter ihm, sagt er: «Das war ich schon vor ein paar Wochen.»

Die Blick-Prognose

Im Joggeli kommt es am Sonntag zum Krisengipfel. Den letzten Sieg feierte der FCB ausgerechnet gegen den FCL – im ersten Spiel nach der Ära von Stephan Lichtsteiner. Nun muss der FCB wieder liefern, um sich im Kampf gegen den Abstieg etwas Luft zu verschaffen. Das gelingt ihm aber nicht. Die Heimmisere geht weiter.

Mögliche Aufstellung

Omlin; Michelin, Daniliuc, Victory, Vouilloz; Omeragic, Metinho; Sow, Shaqiri, Otele; Celar.

Wer fehlt?

Es fehlen die verletzten Bennett Hoch, Jonas Harder und Kaio Eduardo, Gabriel Sigua ist rekonvaleszent, Moussa Cissé ist fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 13 Runden:

Sow 4,4 Victory 4,1 Salvi 4,0

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Der Schiedsrichter

Fedayi San pfeift die Partie im Joggeli, am Bildschirm als VAR sitzt sein guter Kumpel Sandro Schärer.

Der Gegner

Luzern stand gegen YB bis in die Nachspielzeit bei 2:2 da – und verlor doch noch. Es war die vierte Niederlage in sechs Ligaspielen. Auch auswärts tut sich der FCL schwer: Drei Punkte und kein Sieg aus sechs Gastspielen machen ihn durchaus angreifbar. Hier gehts zum Luzern-Inside.

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14. Runde

Sa., Lugano – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Thun, 18.00 Uhr

Sa., Sion – Servette, 20.30 Uhr

So., Zürich – St. Gallen, 14.00 Uhr

So., Basel – Luzern, 16.30 Uhr

So., Lausanne – Vaduz, 16.30 Uhr