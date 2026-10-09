Slavisa Jokanovic (59) kommt am Sonntag in Vaduz zu seiner Pflichtspiel-Premiere als FCB-Coach. Doch kann er dabei auch von Anfang an auf Akpe Victory (20) zählen? Das FCB-Inside zur 10. Super-League-Runde.

Darum gehts Nach dem 3:7 in Winterthur debütiert Jokanovic in Vaduz.

Victory ist wieder fit; Startelf und Omlin-Einsatz sind offen.

Basel ist auswärts stark, kassierte in fünf Spielen aber 13 Tore.

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Nicht nur für die FCB-Spieler, die am vergangenen Wochenende eine 3:7-Klatsche gegen Winterthur einstecken mussten, lief die Länderspielpause alles andere als optimal. Verteidiger Akpe Victory (20) hätte diese Woche im Testspiel gegen Russland zu seinem Debüt für Nigeria kommen sollen, musste aber wegen Oberschenkelproblemen verletzt absagen. Noch ist offen, ob er am Sonntag gegen Vaduz 90 Minuten zur Verfügung steht. Ebenfalls angeschlagen reiste Ludwig Malachowski (21) vorzeitig aus dem Camp der schwedischen U21 wieder ab. Giacomo Koloto (18) stand 45 Minuten mit der Schweizer U21 im Einsatz und kassierte dabei gegen Island (1:5) und Frankreich (1:7) zwei heftige Pleiten, die gleichbedeutend mit dem Verpassen der EM sind. Immerhin Zan Celar (27) kehrt mit einem kleinen Erfolgserlebnis zurück nach Basel. Der Stürmer kam nach fast zwei Jahren wieder zu drei Kurzeinsätzen für Slowenien, unter anderem bei der 1:2-Niederlage gegen die Schweiz.

Die grosse Frage

Setzt der FCB seine Auswärtsserie auch im Ländle fort? Aufgrund der schon fast historischen Basler Heimschwäche der letzten Monate (sechs Pleiten in acht Spielen) geht unter, dass der FCB in dieser Saison das zweitbeste Auswärtsteam ist. Mit zehn Punkten aus vier Gastspielen liegt nur noch der makellose Leader aus Lugano vor dem Team von Slavisa Jokanovic. Trotzdem wird sich auch der FC Vaduz darüber freuen, den FCB im Rheinpark zu empfangen. Auswärts ist der Aufsteiger in dieser Saison noch ohne einen einzigen Punkt.

Gesagt ist gesagt

Seit genau zwei Wochen ist der neue FCB-Trainer Slavisa Jokanovic (59) nun im Amt. Viel Zeit, um sich ein Bild seiner neuen Heimat zu machen, hatte der Serbe bislang darum nicht. «Aber die 100 Meter um mein Hotel herum sehen sehr schön aus», so der ehemalige Premier-League-Coach. Obwohl er vorerst nur einen Vertrag bis im Sommer unterzeichnet hat, sagt Jokanovic: «Ich habe vor, lange in dieser Stadt zu bleiben und noch viel zu sehen.»

Die Blick-Prognose

Mit 13 Gegentoren in den letzten fünf Spielen stellt der FCB die formschwächste Abwehr der Liga. Das 3:7 in Winterthur hat noch einmal deutlich aufgezeigt, wie dringend Jokanovic die Basler Defensive stabilisieren muss. Viel Zeit bleibt aber nicht. Nach dem Gastspiel in Vaduz geht es in der 2. Cup-Runde am kommenden Freitag zu Stade Nyonnais, eine Woche danach kommt GC ins Joggeli. Es droht nicht nur das Cup-Aus, sondern auch der Absturz in der Super-League-Tabelle.

Mögliche Aufstellung

Omlin; Tsunemoto, Daniliuc, Omeragic, Vouilloz; Metinho, Harder; Otele, Shaqiri, Olaigbe; Celar.

Wer fehlt?

Weiterhin auf der Verletztenliste stehen Andrej Bacanin, Kaio Eduardo, Gabriel Sigua und Asane Sow. Akpe Victory ist nach überstandenen Oberschenkelproblemen wieder einsatzbereit. Ob der Verteidiger gegen Vaduz auch in der Startelf steht, lässt FCB-Trainer Jokanovic aber offen. Das Gleiche gilt im Fall von Jonas Omlin. Auch Coleen Louis ist wieder einsatzbereit.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

Asane Sow 4,4 Xherdan Shaqiri 4,0 Akpe Victory 4,0

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Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichteransetzung ist noch nicht veröffentlicht.

Der Gegner

Vaduz spielt mutig nach vorne und hat im Rheinpark schon elf Tore erzielt. Doch dem Aufsteiger fehlt die Stabilität über 90 Minuten: Mehrere Partien gab er erst spät aus der Hand. Hier gehts zum Vaduz-Inside.

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10. Runde

Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr

So., GC – YB 14.00 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr

So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr

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