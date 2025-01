1/5 Marwin Hitz wird auch noch eine vierte Saison im FCB-Tor stehen. Foto: Pius Koller

Lucas Werder Reporter Fussball

Marwin Hitz (37) hat nie ein Geheimnis darum gemacht, dass seine ersten zwei Saisons in Basel nicht so abgelaufen sind, wie er sich das bei seiner Unterschrift im Sommer 2022 vorgestellt hatte. Doch in seinem dritten Jahr in Rotblau spielt der FCB endlich wieder vorne mit. Mit ein Grund, warum der ehemalige Nati-Goalie nun doch noch eine weitere Saison dranhängt.

«Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Dass die Entwicklung des Vereins stimmt, war sicher ein Punkt, der den Ausschlag gegeben hat. Es macht Spass mit dieser Mannschaft und diesem Trainerteam», sagt Hitz nach dem 4:1-Sieg gegen Sion, bei dem der FCB kurz vor Anpfiff die Vertragsverlängerung seiner Nummer eins bis 2026 bekannt gibt.

Nur weil Teamkollege Barisic in der ersten Halbzeit einen Schuss des Wallisers Berdayes unhaltbar abfälscht, bleibt Hitz danach nicht zum siebten Mal in dieser Saison ohne Gegentor. «Das ärgert mich zwar, aber in meinem jetzigen Vertrag habe ich noch keine Zu-Null-Prämie. In der nächsten Saison wird es mich mehr ärgern», verrät Hitz.

«Kinder sind richtige Basel-Fans»

«Basel ist mir in diesen zweieinhalb Jahren natürlich auch ein bisschen ans Herz gewachsen. Wir haben viele schwierige Situationen zusammen durchgemacht, aber auch sehr viele schöne. Am Schluss ist die Entscheidung eigentlich sehr schnell gefallen, nachdem ich gefragt worden bin, ob ich noch einmal ein Jahr weitermachen möchte», so der Ostschweizer.

Getroffen hat Hitz diese aber nicht alleine, sondern gemeinsam mit seiner Familie. Zwar wohnt er mit dieser inzwischen wieder im Thurgau, wo seine Frau eine Kita eröffnet hat. «Meine Kinder sind aber richtige Basel-Fans und durften am Ende auch mitentscheiden», erzählt Hitz im Interview mit blue.

Doch nicht nur seine Kinder freuen sich über den Verbleib des langjährigen Bundesliga-Goalies. «Marwin spielt diese Saison unglaublich. Seine Verlängerung ist ein gutes Signal, das zeigt, dass im Fussball nur die Leistung und nicht das Alter zählt», findet FCB-Trainer Fabio Celestini.

