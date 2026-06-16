Der FC Basel startet in die neue Saison: Nach einer enttäuschenden letzten Spielzeit fordert Captain Xherdan Shaqiri Verstärkung im Team. Er macht seine eigene Zukunft beim FCB von den Sommertransfers abhängig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Basel startet nach Sommerpause mit Training, Fansession am 17. Juni geplant

Shaqiri erwägt Abschied, falls keine Verstärkungen in der Transferphase kommen

Einziger Transfer bisher: Torwart Jonas Omlin, weitere Verstärkungen dringend nötig

Andri Bäggli Redaktor Sport

Der FC Basel ist aus den Sommerferien zurück und in den Trainingsbetrieb gestartet. Während für morgen Mittwoch zwei öffentliche Trainingseinheiten mit den Fans geplant sind, durften die Medienvertreter bereits am Dienstag bei den Übungen zuschauen.

Das Ziel ist klar, die verkorkste letzte Saison soll vergessen gemacht werden und die Titel wieder ins Visier genommen werden. Damit das gelingt, steht den Baslern aber auch noch einiges an Arbeit bevor – auch in Hinblick auf Transfers. Jonas Omlin ist bislang der einzige Sommertransfer. Dieser Punkt bereitet Xherdan Shaqiri noch etwas Bauchschmerzen. Er fordert deshalb Verstärkung: «Ich habe in Gesprächen gesagt, dass auch ich Spieler um mich herum brauche, die gut sind und Qualität haben. Die Spieler müssen sich zu 100 Prozent zum FCB bekennen.»

Offene Zukunft bei Shaqiri?

Der FCB-Captain, dessen Arbeitspapier nur noch bis im nächsten Sommer läuft, macht seine Zukunft gar abhängig davon, wie diese Transferperiode verläuft: «Ich bin noch gelassen. Im Fussball hat man nie Sicherheit, entsprechend lasse ich mir auch alles offen. Es könnte auch sein, dass ich noch gehe. Im Fussball und im Leben ist alles möglich. Von dem her gibt es da nie Sicherheit.» Rumms! Das ist eine klare Ansage des Basler Leistungsträgers.

Er werde eine Analyse machen, was rund um den FC Basel passiere. «Dann muss ich auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Was in dieser Transferphase passiert, ist schon sehr wichtig. Ich will um mich herum eine gute Mannschaft haben und diese Mannschaft anführen und das Bestmögliche herausholen. Auch ich muss Leistung zeigen, dafür brauche ich aber meine Mitspieler, entsprechend ist das ein wichtiger Punkt für mich», so Shaqiri.

Gleichzeitig stellt 34-Jährige aber auch klar, dass er gerne beim FCB bleiben will: «Ich will schon nicht gehen. Fakt ist, ich habe noch ein Jahr Vertrag und bin sehr gelassen. Wir sind in Kontakt mit David Degen, was die Zukunft angeht.»

Transferverzögerung durch die WM

Wichtige Teamstützen haben den FCB bereits verlassen. Dazu sagt Shaqiri: «Wir haben mit Marwin Hitz und Dominik Schmid zwei wichtige Identifikationsfiguren verloren.» Die Entscheidung von Schmid könne er aber verstehen: «Es ist immer schade, solch ein Spieler zu verlieren. Auf der anderen Seite war es für ihn auch nochmals eine Chance, ins Ausland zu gehen und etwas auszuprobieren. Auch kann er sich so vielleicht für die Nati interessanter machen.»

Auch Trainer Stephan Lichtsteiner weiss, dass da noch etwas kommen muss: «Es ist sehr schwierig in der Schweiz, da wir schon früh beginnen. Da derzeit die WM ist, verzögert sich alles zusätzlich. Es ist nicht ganz einfach, aber wir arbeiten darauf hin. Es ist nicht so, dass wir in den Laden gehen und Spieler auswählen können. Vor allem die Spieler, die wir wollen, haben auch andere Offerten auf dem Tisch. Es ist harte Arbeit und viel Überzeugungsarbeit.»

Dass er noch nicht weiss, mit welcher Mannschaft er in die nächste Saison gehen wird, beunruhigt ihn nur teilweise: «Es gilt, realistisch zu sein. Das Gute ist, dass man die Meisterschaft nicht im September und Oktober gewinnt. Ich bin überzeugt, dass wir bald eine Mannschaft haben, die den Kern bildet.» Handlungsbedarf sieht der FCB-Coach vor allem in der Offensive: «Wir brauchen mehr Offensivqualität. Das hat uns letzte Saison gefehlt. Wir haben viel zu wenig Tore geschossen. Auch mit dem Abgang von Dominik Schmid haben wir hinten links noch eine Position offen.»