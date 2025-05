Spielen ausgerechnet die Ex-Hoppers im Aarau-Kader das Zünglein an der Barrage-Waage?

1/4 Gjorgjev absolvierte 124 Pflichtspiele für GC. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Darum gehts FC Aarau trifft auf GC in entscheidendem Barrage-Spiel

Neun Aarau-Spieler haben eine Vergangenheit bei GC

Fazliu und Gjorgjev erzielten zusammen 36 Skorerpunkte diese Saison

Stefan Kreis Reporter Fussball

Als der FC Aarau zum letzten Mal gegen GC spielte, hatte Corona die Welt noch im Würgegriff. Vor leeren Rängen gewinnt der FCA am 30. April 2021 auf dem Brügglifeld mit 2:1. Bei den Hoppers in der Startelf: Nikola Gjorgjev. Der absolvierte einst 124 Pflichtspiele für GC und ist einer von insgesamt neun Aarau-Spielern mit GC-Vergangenheit.

Auch Valon Fazliu, Serge Müller, Marcin Dickenmann, Dorian Derbaci, Andreas Hirzel, Esey Gebreyesus, Colin Hegner und Raul Bobadilla trugen einst den Grashüpfer auf der Brust. Letztgenannter ist der mit Abstand grösste Name, via Concordia Basel landet Bobadilla im Sommer 2007 bei GC, spült dem Klub zwei Jahre später über vier Millionen Franken in die Kassen.

Aufgepasst auf Fazliu und Gjorgjev

Von solchen Summen sind die Hoppers derzeit weit entfernt. Die Realität heisst: Abstiegskampf. Am Dienstag kommts im Cornaredo zum Barrage-Hinspiel, am Freitag darauf empfangen die Aarauer GC auf dem Brügglifeld zum alles entscheidenden Showdown.

Mit Müller, Dickenmann, Gjorgjev und Fazliu dürften vier Ex-Hoppers in der Startelf stehen. Vorallem Fazliu und Gjorgjev könnten dem Rekordmeister wehtun. Zusammen kommt das Duo in dieser Saison auf 36 Skorerpunkte.

Der bald 38-jährige Bobadilla hingegen hat in dieser Saison noch keine grossen Stricke zerrissen. Zum Saisonstart steht er in der Startelf, dann verletzt er sich an der Wade, verpasst 22 Spiele verletzt, kommt danach bloss zu Teileinsätzen. Beim überlebenswichtigen 3:1-Auswärtssieg gegen Carouge sitzt er 90 Minuten auf der Bank.

Gegen die Hoppers aber dürfte der heissblütige Gaucho Einsatzminuten bekommen. Weil er einer ist, der dem Gegner zusetzen kann. Und weil er es seinem Ex-Klub noch einmal zeigen will. So wie acht seiner Teamkollegen.