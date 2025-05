Winterthur – Sion 2:0

Sion macht so etwas wie Dienst nach Vorschrift. Gerade so viel, dass man sich nicht des Arbeitsverweigerungs-Verdachts aussetzt. Aber auch nicht viel mehr als das. So gibts für die Besseren – und das sind nicht viele – eine 4. Und die meisten eine 3. Winterthur? Für den Doppelpacker Christian Gomis gibts die Maximalnote. Auch wenn er bescheiden sagt: «Mein Job ist es, Tore zu schiessen. Das habe ich getan.» Na ja, in einem solchen Druck-Spiel ist es schon noch ein bisschen mehr. Daneben gibts ein paar weitere sehr gute Leistungen, die mit einer 5 belohnt werden – und einige mit einer 4. Insgesamt war das reif und abgeklärt von Winti, den Schlusspunkt unter das Nichtabstiegs-Wunder so zu setzen.

Yverdon – Zürich

Es ist dem FC Zürich anzusehen, dass er den Wettbewerb im Abstiegskampf nicht verzerren will. Zumindest während 43 Minuten. In diesen sucht er den Weg nach vorne. Mit einem agilen Bledian Krasniqi im zentralen Mittelfeld und einem motivierten Rodrigo Conceiçao, der hinten links den gesperrten Junior Ligue ersetzt. Aber spätestens als Samuel Ballet zum dritten Mal das erfolglose Dribbling sucht, anstatt den besser postierten Mitspieler zu suchen, ist klar: Mit so richtig viel Nachdruck ist der FCZ heute nicht unterwegs.

Dann fällt das 1:0 für Yverdon durch Christian Marques nach einer Ecke – und die Zürcher verabschieden sich mental in die Sommerferien. Die 30 Minuten nach der Pause sind ein Schaulaufen des Heimteams, bei dem ein William Le Pogam plötzlich aussieht wie ein unwiderstehlicher Wunderdribbler. Gütige Mithilfe des FCZ-Innenverteidigeirs Mariano Gomez inbegriffen.

Am Ende schenkt Zürich mit Norbu Lhakpa natürlich noch einem 16-Jährigen sein Debüt in der höchsten Liga. Weil: Wieso auch nicht? Der Offensivspieler könnte mit seiner ersten Aktion sogar ein Tor schiessen, scheitert aber am soliden Paul Bernardoni. Auf die zwei Tore durch Damienus Reverson sollte sich der FCZ nicht allzu viel einbilden. Sie fallen in einer Phase, in der alle Spieler von Yverdon wissen, dass sie trotz eines Siegs absteigen werden.

