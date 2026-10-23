Adam Ilic (18) und Louis Passavant (20) haben beim FC Thun einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.
Für Letzteren, der in dieser Saison seine ersten sieben Profi-Einsätze absolviert hat, ist es der erste Profivertrag. Der Innenverteidiger stiess im Sommer von der U21 des FC Basel zu den Berner Oberländern.
Bei Eigengewächs Ilic handelt es sich um eine Vertragsverlängerung. Der zentrale Mittelfeldspieler gehört seit dem Winter der Meistersaison zum Profikader und hat seither viermal für die 1. Mannschaft gespielt – zwei Tore in der ersten Cuprunde gegen Saxon Sports inklusive.
Bei beiden Spielern hat sich der FC Thun eine Option auf zwei weitere Vertragsjahre gesichert.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
10
-9
6