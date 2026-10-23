Der FC Thun hat mit den Nachwuchshoffnungen Adam Ilic und Louis Passavant verlängert.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Adam Ilic (18) und Louis Passavant (20) haben beim FC Thun einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Für Letzteren, der in dieser Saison seine ersten sieben Profi-Einsätze absolviert hat, ist es der erste Profivertrag. Der Innenverteidiger stiess im Sommer von der U21 des FC Basel zu den Berner Oberländern.

Bei Eigengewächs Ilic handelt es sich um eine Vertragsverlängerung. Der zentrale Mittelfeldspieler gehört seit dem Winter der Meistersaison zum Profikader und hat seither viermal für die 1. Mannschaft gespielt – zwei Tore in der ersten Cuprunde gegen Saxon Sports inklusive.

Bei beiden Spielern hat sich der FC Thun eine Option auf zwei weitere Vertragsjahre gesichert.

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