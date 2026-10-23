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Beide bis 2028
Erster Profivertrag und Verlängerung beim Meister

Der FC Thun hat mit den Nachwuchshoffnungen Adam Ilic und Louis Passavant verlängert.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Eigengewächs Adam Ilic verlängert beim FC Thun bis 2028.
Foto: Claudio De Capitani/freshfocus
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Adam Ilic (18) und Louis Passavant (20) haben beim FC Thun einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Für Letzteren, der in dieser Saison seine ersten sieben Profi-Einsätze absolviert hat, ist es der erste Profivertrag. Der Innenverteidiger stiess im Sommer von der U21 des FC Basel zu den Berner Oberländern.

Bei Eigengewächs Ilic handelt es sich um eine Vertragsverlängerung. Der zentrale Mittelfeldspieler gehört seit dem Winter der Meistersaison zum Profikader und hat seither viermal für die 1. Mannschaft gespielt – zwei Tore in der ersten Cuprunde gegen Saxon Sports inklusive.

Bei beiden Spielern hat sich der FC Thun eine Option auf zwei weitere Vertragsjahre gesichert.

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