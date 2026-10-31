Der FC Sion reist dank Abwehrchef Kreshnik Hajrizi mit neu gewonnener Defensivstärke zum Härtetest nach Luzern. Während hinten die Null wieder steht, gerät vorne Juwel Winsley Boteli erstmals ins Stocken – hier kommt das Sion-Inside.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Die News der Woche

Sion hat beim 1:0-Derbysieg gegen Lausanne zu einer gewissen defensiven Stabilität zurückgefunden, die in den letzten Wochen verloren gegangen war – und die Rückkehr von Kreshnik Hajrizi ist natürlich kein Zufall. Der kosovarische Innenverteidiger hatte den Wallisern enorm gefehlt, da man über keinen gleichwertigen Ersatz im Abwehrzentrum verfügte. Umso besser: Die Reise nach Luzern wird nun zu einem echten Härtetest für die Walliser.

Die grosse Frage

Gerät Winsley Boteli ins Stocken? Im Hochsommer noch extrem treffsicher – bis hin zu seinem Nati-Aufgebot –, ist der Mittelstürmer nun seit zwei Partien ohne Torerfolg und dürfte langsam eine gewisse Frustration spüren. Didier Tholot wechselte ihn sowohl gegen Servette als auch gegen Lausanne früh um die 60. Minute aus und liess ihn im Schweizer Cup in Cham gar nicht erst auflaufen. Das Formtief von Rilind Nivokazi garantiert ihm seinen Stammplatz zwar so gut wie sicher, dennoch muss er schnell wieder das Tor treffen: sowohl um sich selbst Sicherheit zu holen, als auch um zu beweisen, dass er nicht in ein Herbsttief geschlittert ist.

Gesagt ist gesagt

«Es geschah am Tag nach dem Spiel in Cham während einer Krafteinheit mit der gesamten Mannschaft. Als er eine Hantelstange auf den Schultern im Nacken trug, verfehlte er die Stufe, auf die er steigen sollte. Beim Sturz prallte sein Kopf extrem heftig gegen diese Kante – mit schweren Folgen: Er erlitt einen Schädelbruch.» Dies erklärte Trainer Didier Tholot am Freitag auf einer Pressekonferenz (zitiert via Rhône FM) in Bezug auf seinen italienischen Verteidiger Lorenzo Villa, der nun für mehrere Wochen ausfallen wird.

Die Blick-Prognose

Die Duelle zwischen Luzern und Sion sind oft spektakulär. Das Hinspiel, das die Walliser nach dem frühen Platzverweis gegen Tyron Owusu (3. Minute) mühelos mit 3:0 für sich entschieden, ist den Innerschweizern noch bestens in Erinnerung. Der FCL wird vor heimischem Publikum von Beginn an viel Druck aufbauen wollen, doch Sion besitzt nun wieder die defensive Stabilität, um dagegenzuhalten. Blick tippt deshalb auf ein 1:1.

Mögliche Aufstellung

Racioppi; Lavanchy, Hajrizi, Kronig, Hefti; Kabacalman, Sow; Chouaref, Chipperfield, Rrudhani; Boteli.

Wer fehlt?

Baltazar, Lorenzo Villa (beide verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach elf Runden:

Boteli 4,4 Rrudhani 4,3 Chouaref 4,3

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic leitet die Partie. VAR ist Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Luzern steht sich derzeit selbst im Weg: Beim 1:2 gegen den FCZ kamen ein verschuldeter Penalty und ein Eigentor zusammen, danach fehlte die Effizienz. Zwei Liga-Pleiten in Folge zeigen die Probleme. Hier gehts zum Luzern-Inside.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

12. Runde

Sa., GC – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., St. Gallen – Servette, 18.00 Uhr

Sa., Luzern – Sion, 20.30 Uhr

So., YB – FCZ, 14.00 Uhr

So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen