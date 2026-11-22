Wer auf die Defensiv-Statistiken der Luzerner schaut, glaubt an einen Fehler in der Grafik. Wie FCL-Coach Udo Portmann mit Druck umgeht. Und warum der langjährige 1.-Liga-Trainer trotz schwacher Resultate nichts von einer Krise wissen will.

Darum gehts Luzern hat nach 13 Spielen 13 Punkte; Portmann sieht keine Krise

98 Prozent der Teams in 300 Ligen lassen weniger Chancen zu

Lüthi soll die Abwehr stärken; Portmann spürt nur eigenen Druck

Stefan Kreis Reporter Fussball

Das Wetter beim Mannschaftstraining der Luzerner ist so wie die Defensivleistung der Portmann-Elf in dieser Saison: trist. Ab und an wagt sich zwar ein Sonnenstrahl hinter dem Pilatus hervor, insgesamt aber sind die Abwehrzahlen der Luzerner so grau wie der Himmel über der Allmend. 98 Prozent (!) aller Mannschaften in 300 untersuchten Ligen weltweit lassen weniger Chancen zu als der FCL.

Verantwortlich dafür ist in erster Linie der Cheftrainer, Udo Portmann. Der steht zu Beginn der Einheit mit hinter dem Rücken verschränkten Armen an der Seitenlinie und überlässt seinem Assistenten Claudio Lustenberger das Wort. Ab und an streut Portmann ein «Jawohl, weiter so, weiter so» ein.

Wie es für ihn persönlich weitergehen wird, ist fraglicher denn je. Die Thermoplan-Arena, die nur wenige Meter hinter dem Trainingsplatz thront, scheint aktuell ein bisschen zu gross für den langjährigen 1.-Liga-Trainer des SC Cham zu sein.

Portmann will nicht von Krise sprechen

Bloss 13 Punkte aus 13 Spielen, Portmann hat den schlechtesten Schnitt aller FCL-Trainer seit Ryszard Komornicki vor mehr als 13 Jahren. Vor exakt einem Jahr war in der Zentralschweiz von einer Krise die Rede, weil man von sechs Spielen bloss eines gewann, nun steht man punktemässig noch schlechter da als unter Mario Frick. Von einer Krise aber will Portmann nichts wissen. «0,0», sagt der 49-Jährige, betont aber im selben Atemzug, dass man schleunigst stabiler werden müsse in der Defensive. Im Schnitt schenken die Luzerner ihren Gegnern Chancen für über zwei Tore pro Spiel. Tendenz steigend.

Um den Negativtrend zu stoppen, tat Portmann beim 1:1 gegen Sion und beim 2:3 gegen YB das, was er bislang immer vermieden hatte: Er passte sein System an und stellte auf ein 4-2-3-1 um. Mit überschaubarem Erfolg. Auch die Ein- und Auswechslungen funktionierten in jenen Spielen nicht. Im Gegenteil. Die Abwehr glich einem noch grösseren Hühnerhaufen.

Dass Cupsieger-Held Stefan Knezevic mithelfen wird, die defensiven Probleme zu lösen, ist aktuell unwahrscheinlich. Auf die Frage, ob der Ex-Captain ins Kader zurückkehren wird, gibt sich Portmann bedeckt. Anfang Oktober führte der 30-Jährige den FCL beim 0:4 gegen Lugano noch als Captain aufs Feld, seither hat er keine Minute mehr für die erste Mannschaft gespielt. Stattdessen kickte der Ur-Luzerner (188 Pflichtspiele) für die U21 in der 1. Liga. «Das spricht für ihn, dass er freiwillig für die U21 spielen wollte», sagt Portmann.

Statt auf Knezevic setzt Portmann in der Innenverteidigung auf Ex-Winti-Profi Loïc Lüthi, der beim 2:3 gegen YB eine gute Leistung zeigte und wohl auch am Sonntag auswärts im Joggeli verteidigen wird.

Druck verspürt Portmann nicht

Dort braucht Portmann dringend ein Erfolgserlebnis, will er nicht noch stärker unter Druck geraten, als er schon ist. Auch intern gibts Stimmen, die den langjährigen Juniorentrainer und ehemaligen Sportlehrer kritisch sehen. Auf die Frage, ob er Druck verspüre, antwortet Portmann: «Nein. Nur jenen Druck, den ich mir selber mache.» Wichtig sei, dass er seiner Mannschaft Klarheit vermittle.

Aktuell aber wirkt das Ganze so unklar wie das Wetter in der Zentralschweiz. Gegen Ende der Einheit beginnts zu nieseln. Möglich, dass Portmann bald ein heftiger Sturm entgegenblasen wird.