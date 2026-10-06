Lausanne holt einen alten Elsner-Vertrauten

Da sich Koba Koindredi das Kreuzband gerissen hat, nimmt Lausanne Alexis Blin unter Vertrag. Der Franzose bringt Erfahrung aus der Ligue 1 (Toulouse, Amiens) und der Serie A (Lecce) mit.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Lausanne-Sport will nach dem Ende des Länderspielblocks möglichst schnell weg vom Tabellenende der Super League. Bei diesem Unterfangen hilft ab sofort ein neuer Spieler mit: Alexis Blin, ein 30-jähriger Franzose, hat bei den Waadtländern bis zum Ende der laufenden Spielzeit mit der Option für zwei weitere Saisons unterschrieben. Lausanne reagiert damit auf das Saisonaus von Koba Koindredi (24, Kreuzbandriss).

Blin stand zuletzt bis Anfang September bei Serie-B-Klub Palermo unter Vertrag. Der defensive Mittelfeldspieler kennt Lausanne-Trainer Luka Elsner (44) aus vergangenen Tagen bei Amiens. Unter dem Slowenen bestritt der Franzose zwischen 2019 und 2020 total 33 Partien, 24 davon in der Ligue 1.

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