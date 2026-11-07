FCB-Trainer Slavisa Jokanovic (58) will auswärts in Thun beim heimschwächsten Team der Super League endlich seinen ersten Sieg einfahren. Allerdings muss er dabei auf Xherdan Shaqiri (35) verzichten. Das FCB-Inside.

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Aufgrund der sportlich angespannten Lage hat man beim FCB in diesem Jahr auf einen Mannschaftsausflug an die Basler Herbstmesse verzichtet. Ein Verbot hätten seine Spieler aber nicht bekommen, bekräftigt Slavisa Jokanovic (58). «Davon bin ich kein Fan», so der FCB-Trainer. Er selbst habe aber gerade andere Dinge im Kopf als einen Herbstmessebesuch. «Aber einer meiner Assistenten war da und hat eine Wurst gegessen. Er meinte, es sei sehr schön», erzählt Jokanovic.

Die grosse Frage

Nach seiner vierten Gelben Karte in dieser Saison findet die Basler Auswärtsfahrt ins Berner Oberland ohne Xherdan Shaqiri (35) statt. Doch wer ersetzt den Captain auf dem Thuner Kunstrasen? Schon vor drei Wochen beim 3:0-Sieg im Cup gegen Nyon fehlte Shaqiri aufgrund leichter Oberschenkelprobleme in der Startelf. Damals setzte Jokanovic auf eine Doppelspitze mit Zan Celar und Giacomo Koloto. Und dieses Mal? «Wenn Shaqiri nicht da ist, muss ich jemand anderen aufstellen», so die pragmatische Antwort des Basler Trainers.

Gesagt ist gesagt

Trotz eines einigermassen ordentlichen Auftritts musste der FCB auch am vergangenen Wochenende in Lugano (1:2) als Verlierer vom Platz. Für Slavisa Jokanovic war darum klar, worauf er in dieser Trainingswoche seinen Fokus legen musste. «Wir müssen überzeugender und gefährlicher sein, wenn wir in den Strafraum kommen», sagt der FCB-Trainer. Obwohl Jokanovic nach drei Spielen weiter auf seinen ersten Super-League-Sieg warten muss, sei seine Mannschaft in vielen Dingen auf einem guten Weg.

Die Blick-Prognose

Ja, die Heimbilanz des FCB ist miserabel. Von sechs Partien im Joggeli in dieser Saison haben die Basler nur eine gewinnen können. Neben Lausanne steht in der Heimtabelle der Super League nur der FC Thun noch schlechter da. Das Team von Gian-Luca Privitelli (48) hat zu Hause erst einen Punkt geholt. Ein gutes Vorzeichen für einen Basler Sieg? Nicht zwingend. Am Donnerstag hat der Meister in der Conference League zu Hause gegen den schottischen Vertreter Hearts of Midlothian einen 3:1-Sieg eingefahren. Und auch das letzte Basler Gastspiel im Visana Stadion ging Ende April mit 1:3 verloren. Es ist bis heute der letzte Thuner Heimsieg in der Super League.

Mögliche Aufstellung

Omlin; Rüegg, Victory, Daniliuc, Cissé; Olaigbe, Metinho, Omeragic, Otele; Koloto, Celar.

Wer fehlt?

Aaron Maldoua fehlt weiterhin verletzt, Kaio Eduardo und Gabriel Sigua befinden sich im Aufbau. Xherdan Shaqiri fehlt gesperrt.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 12 Runden:

Asane Sow 4,4 Akpe Victory 4,0 Jonas Omlin 4,0

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Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich leitet die Partie. VAR in Volketswil ist Sandro Schärer.

Der Gegner

Mit dem spektakulären 5:4-Coup in Lausanne und dem Europacup-Sieg gegen Hearts bewiesen die Berner Oberländer, dass sie sich für gute Leistungen auch belohnen können. Das dürften sie gegen Basel wieder unter Beweis stellen. Hier gehts zum Thun-Inside.

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13. Runde

Sa., Luzern – YB, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Sion, 18.00 Uhr

Sa., GC – Lausanne, 20.30 Uhr

So., St. Gallen – Lugano, 14.00 Uhr

So., Servette – Zürich, 16.30 Uhr

So., Thun – Basel, 16.30 Uhr