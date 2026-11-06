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Wegweisende Wochen für Rotblau
Muss der FCB jetzt vor der Barrage zittern?

Noch vier Punkte beträgt der Vorsprung auf GC und den Barrage-Platz. Nun müssen die Basler nach Thun, dann warten Luzern und die Hoppers. Es kann richtig ungemütlich werden für den FCB.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Der FCB steckt in der Krise.
Foto: Toto Marti
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Lucas WerderReporter Fussball

Die Älteren mögen sich erinnern. Mitte September siegte der FCB in Luzern mit 4:2. Es sollte bis heute der letzte Super-League-Sieg bleiben. Acht Spiele, fünf Punkte, drei verschiedene Trainer: so die haarsträubende Basler Bilanz der vergangenen Wochen.

Ist der FCB nun sogar im Abstiegskampf angekommen? Wer auf die nackten Ergebnisse blickt, muss die Frage mit einem klaren Ja beantworten. Während man die 1:2-Niederlage gegen Leader Lugano schon fast einbudgetieren konnte, sollten den Baslern vor allem die Ergebnisse gegen die Teams aus dem Tabellenkeller zu denken geben. 0:3 gegen Vaduz, 0:0 gegen GC. Und gegen wen hat Schlusslicht Lausanne seinen einzigen Saisonsieg eingefahren? Richtig ...

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Jokanovic zeigt sich zuversichtlich

Nun warten mit Thun vor der Länderspielpause und mit Luzern und GC unmittelbar danach noch einmal drei Duelle gegen Mannschaften, die in der Tabelle hinter dem FCB liegen. Für Slavisa Jokanovic (58) die Gelegenheit, endlich den ersten Ligasieg unter seiner Regie einzufahren und seine Mannschaft wieder über den Strich zu hieven.

«Es gehört zu meiner Arbeit, auf die Tabelle zu blicken. Aber es ist erst Anfang November», zeigt sich Jokanovic vorerst noch gelassen. «Ich glaube immer noch, dass diese Saison für uns noch nicht zu Ende ist und wir noch um wichtigere Ziele kämpfen können.» Gerade die kommenden Spiele würden seiner Mannschaft die Möglichkeit bieten, weiterzuwachsen.

Vor drei Jahren stand Basel auf Barrage-Platz

Was aber, wenn die Basler Sieglosigkeit weitergeht? Gehen die Duelle gegen die direkten Verfolger verloren, droht der FCB in der Tabelle noch weiter nach unten zu rutschen. Während der Rückstand auf Tabellenführer Lugano bereits 20 Punkte beträgt, ist der Vorsprung auf GC und den Barrage-Platz auf vier Zähler zusammengeschrumpft.

Vor drei Jahren stand der FCB zu diesem Zeitpunkt der Saison auf genau diesem Rang. Trotz einer einigermassen soliden zweiten Saisonhälfte verpasste die Mannschaft unter Fabio Celestini (51) am Ende den Sprung in die Top 6 und machte den definitiven Ligaerhalt erst am drittletzten Spieltag klar. Bleiben Basler Siege in dieser Saison weiterhin derart spärlich, drohen erneut ganz ungemütliche Monate.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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12
26
34
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
15
25
3
FC Sion
FC Sion
12
7
23
4
FC Zürich
FC Zürich
12
-1
20
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
-3
19
6
Servette FC
Servette FC
12
1
16
7
FC Basel
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12
-4
14
8
FC Luzern
FC Luzern
12
-6
13
9
FC Thun
FC Thun
12
-10
13
10
FC Vaduz
FC Vaduz
12
-1
10
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-13
10
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
-11
6
Meisterschaftsrunde
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