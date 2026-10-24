Dem FCB gehen vor GC-Spiel die Flügelspieler aus

Vor dem Spiel gegen GC hat der FCB nur noch zwei gesunde Flügelspieler im Kader. Läuft dafür Xherdan Shaqiri (35) nach seinem Kurzauftritt im Cup wieder von Beginn an auf? Hier kommt das FCB-Inside vor der 11. Super-League-Runde.

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Slavisa Jokanovic (58) steht vor seiner Heimspielpremiere. Doch während die Basler in einer historischen Heimkrise (zwei Siege aus acht Spielen) stecken, fällt die Joggeli-Bilanz des neuen FCB-Trainers positiv aus. «Als Spieler feierte er 2001 in Basel mit der jugoslawischen Nationalmannschaft in der WM-Quali einen 2:1-Sieg gegen die Nati. 2015 gastierte er als Coach von Maccabi Tel Aviv erneut im St. Jakob-Park. Das Hinspiel in der Champions-League-Quali endete 2:2.

Die grosse Frage

Mit oder ohne Xherdan Shaqiri (35) gegen GC? Vor zwei Wochen beim 0:3 in Vaduz zog der FCB-Captain wie fast alle seine Teamkollegen einen richtig miesen Tag ein. Beim Cupauftritt am vergangenen Wochenende gegen Nyon kam Shaqiri aufgrund von leichten Oberschenkelproblemen nur zu einem Kurzeinsatz. Dafür setzte Trainer Jokanovic auf eine Doppelspitze mit Zan Celar und Giacomo Koloto, die zumindest im Pressing ganz gut zu funktionieren schien. Restlos überzeugend war aber auch der Basler Auftritt im Waadtland nicht. Wieder bei 100 Prozent ist Shaqiri auf jeden Fall, der Captain hat diese Woche sämtliche Trainingseinheiten absolvieren können.

Gesagt ist gesagt

«Das sind schöne Nachrichten, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns», blickt Jokanovic auf den Cupsieg in Nyon zurück, den ersten Erfolg unter ihm als FCB-Trainer. Richtig zufrieden mit dem Auftritt im Waadtland ist der Serbe aber weiterhin nicht. Jokanovic: «Ich erwarte nicht, dass wir fliegen. Aber wir können besser sein.»

Die Blick-Prognose

Der FCB wartet weiter auf die Rückkehr von Topskorer Asane Sow (20). Aufgrund einer Sprunggelenksverletzung steht der Italiener auch gegen GC nicht zur Verfügung. «Ich kann Ihnen keine klaren Informationen zu ihm geben», sagt FCB-Trainer Jokanovic. Bitter für die Basler: Mit Aaron Malouda (20) hat sich diese Woche ein weiterer Flügelspieler verletzt. Damit bleiben mit Philip Otele und Kazeem Olaigbe noch zwei Spieler auf dieser Position im Kader. «Ich kann meinen Plan nicht verraten», sagt Jokanovic zur angespannten Personalsituation. Möglich, dass der 17-jährige Alessandro Barbieri aus der U21 des FCB ins Kader rückt. Beim 3:7 im Test gegen Winterthur war der Nachwuchsspieler schon einmal zu einem Kurzeinsatz gekommen.

Mögliche Aufstellung

Omlin; Michelin, Victory, Daniliuc, Cissé; Otele, Metinho, Omeragic, Olaigbe; Koloto, Celar.

Wer fehlt?

Kaio Eduardo, Aaron Malouda, Gabriel Sigua, Asane Sow (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:

Asane Sow 4,4 Akpe Victory 4,0 Jonas Omlin 4,0

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Der Gegner

Sandro Schärer leitet die Partie. VAR ist Urs Schnyder.

Der Gegner

Olaf Janssen hat mit dem 8:0 im Cup gegen Grenchen seinen ersten Sieg als GC-Trainer gefeiert. Wie viel der Erfolg gegen den Unterklassigen wert ist, bleibt offen. Janssen gibt sich aber selbstsicher und sagt: «Wir haben das Fahrzeug umgedreht.» Hier gehts zum GC-Inside.

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11. Runde

Sa., Servette – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., YB – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Thun – Lugano, 14.00 Uhr

So., Basel – GC, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr