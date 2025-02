Ein Blick auf die Torschützenkönige der Super League zeigt: In der Schweiz schiessen sie alles zu Klump, in der Fremde treffen sie kein Scheunentor.

1/5 Zan Celar (vorne) wurde in der letzten Saison Torschützenkönig... Foto: foto-net / Kurt Schorrer

Stefan Kreis Reporter Fussball

Was treibt eigentlich Zan Celar so? Der gehörte bei Lugano zu den besten Stürmern der Super League, nach seinem Wechsel zu den Queens Park Rangers in die zweithöchste englische Liga aber bringt der Slowene kein Bein mehr vors andere. Bloss zwei Tore erzielte der letztjährige Torschützenkönig der Super League in 19 Einsätzen. Seit Anfang Dezember schlägt sich der Angreifer mit hartnäckigen Oberschenkelbeschwerden rum. Seinen letzten Treffer hat er vor 82 Tagen erzielt.

So wie Zelar gehts praktisch allen Top-Torschützen in dieser Liga. In der Schweiz sind sie Könige, im Ausland bloss Bettler. Früher, da war das noch anders. Ex-GC-Stürmer Giovane Elber, Ex-Servettien Sonny Anderson oder Ex-FCSG-Angreifer Ivan Zamorano lassen grüssen. Alle holten sich in der Schweiz die Krone und starteten danach im Ausland durch. Seit Einführung der Super League 2003 aber hat kaum einer mehr die ganz grossen Stricke zerrissen (siehe Box).