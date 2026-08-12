Der FC Luzern präsentiert sein weisses Jubiläumstrikot zum 125. Geburtstag – und die Fans zeigen sich überaus begeistert. Besonders erfreulich für viele: Auch Sponsor Otto's zieht mit und passt sein Logo farblich an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Luzern zeigt 125-Jahre-Jubiläumstrikot in Weiss mit blauen Akzenten

Sponsor Otto's passt Logo dezent an, Fans feiern Design

Ab 19. August im Fanshop und online erhältlich

Davide Malinconico Redaktor Sport

Was für ein Hingucker! Zum 125-jährigen Bestehen präsentiert der FC Luzern sein offizielles Jubiläumstrikot. Das Design überzeugt im klassischen Weiss mit dunkelblauen Akzenten, inklusive Rückennummer – aber ohne Spielernamen.

Besonders gut kommt die Geste von Brustsponsor Otto's an: Das gewohnt weinrote Logo passt sich farblich an und fügt sich dezent in das Trikot ein. In den sozialen Medien sorgt das für viel Lob seitens der Anhängerschaft. «Endlich ist das Otto's-Logo eingefärbt!», freut sich ein Fan, während ein anderer schwärmt: «Danke Otto's, für einmal ein schön integrierter Sponsor.»

Erstmals auf dem Platz zu sehen ist das Trikot am 22. August in der vierten Super-League-Runde gegen Lausanne. Wer sich ein Exemplar sichern möchte, erhält es in der kommenden Woche vorerst exklusiv beim Fanshop vor ausgewählten Otto's-Filialen. Ab dem 19. August ist das Jubiläumsshirt schliesslich auch im Fanshop der Thermoplan Arena sowie online auf der Webseite erhältlich, so der Verein. Gut möglich also, dass das Leibchen im Spiel gegen die Waadtländer nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch zahlreich auf den Rängen getragen wird.

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