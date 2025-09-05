GC holt neuen Innenverteidiger

Der ehemalige St. Galler Abdoulaye Diaby heuert bei GC an. Der malische Nationalspieler soll die Defensive der Hoppers stabilisieren.

Einst bei St. Gallen, neu bei GC: Abdoulaye Diaby. Foto: keystone-sda.ch

Sportchef Alain Sutter bessert das GC-Kader mit Abdoulaye Diaby (25) auf. Der 25-jährige Nationalspieler von Mali unterschreibt einen Vertrag bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Diaby spielte bis Ende letzter Saison bei St. Gallen. Als Innenverteidiger machte er 41 Partien für die Espen. Zuletzt war er vereinslos. «Abdoulaye ist eine Verstärkung für unsere Defensive. Mit seiner Physis und seiner Stärke in Luftduellen passt er perfekt in unsere Struktur», wird Sportchef Sutter zitiert.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.