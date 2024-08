1/4 Einer von vielen Neuen beim FC Zürich: Juan José Perea.

Siege gegen Yverdon (2:0) und Winti (4:2), ein Remis gegen ein angeschlagenes YB (2:2), dazu das Weiterkommen gegen den krassen Aussenseiter Shelbourne (3:0) in der Conference League – der Saisonstart ist dem FC Zürich offensichtlich geglückt. Doch es stellt sich die Frage: Wie gut ist denn dieser neue FCZ mit neuem Trainer und acht neuen Spieler?

Die Wahrheit: Bis auf Gegner YB, das aufgrund des katastrophalen Saisonstarts arg angeschlagen ist, kann keiner der erwähnten Partien eine aufschlussreiche Antwort auf die Frage liefern. Eines weiss man nach der Saison-Startphase aber trotzdem schon: Der neue Fussball ist so, wie man ihn versprochen hatte. Attraktiv. Viel Action, viele Torchancen, viele Goals – auf beiden Seiten.

Portugiesen mussten besten Spieler ziehen lassen

So solls auch in der nächsten Runde der Conference League weitergehen. Gegner: Guimaraes. Der erste richtige Test in dieser Saison! Die Partien gegen den Klub aus Portugal werden die bisher wohl schwierigsten in dieser Saison.

Guimaraes wurde letzte Saison in der im Vergleich zur Schweiz hochkarätigen portugiesischen Liga Fünfter, musste vor kurzem aber Top-Knipser Jota (zu Nottingham) ziehen lassen.

Trotzdem sind die technisch beschlagenen Portugiesen auf dem Papier noch immer klar stärker besetzt als der FC Zürich. Eine echte Knacknuss. Macht nichts, sagt Trainer Moniz gewohnt selbstbewusst: «Wir haben gegen Shelbourne und YB nicht gewonnen, es wird also wieder Zeit».