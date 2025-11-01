Im Tessin trifft St. Gallen am Sonntagnachmittag auf Lugano (14 Uhr). Schon wieder eine Mammut-Reise für die Espen, die unter der Woche im Stau standen. Aber auch mehr Erholung – was auf der Gegenseite zu Kritik führt.

1/5 Verstehen sich: Espen-Trainer Maassen (l.) und Lugano-Trainer Croci-Torti. Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus

Darum gehts St. Gallen stand im Stau – und muss schon wieder stundenlang fahren

Vor dem Duell im Tessin kritisierte Lugano-Trainer Croci-Torti die Spielplaner

Derweil in St. Gallen: Auf die Espen-Frauen wartet ein grosses Highlight Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Der Zuschauerrekord bei den FCSG-Frauen. 3'500 Tickets sind für das samstägliche Spiel gegen den FCZ bereits verkauft. Bestwert. In der Tabelle liegt die Elf von Trainerin Jasmin Schweer (33) nach acht Spielen mit 15 Punkten auf dem starken dritten Platz. Angepfiffen wird um 15 Uhr. «Wir freuen uns über zahlreiche Unterstützung», sagt FCSG-Medienchef Remo Blumenthal.

Die grosse Frage

Ist Croci-Tortis Wut gerechtfertigt? Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, setzt Mattia Croci-Torti zur Spielplan-Kritik an. «Es ist nicht akzeptabel», sagt der Lugano-Trainer und moniert, dass der FCSG schon am Dienstag spielte und zwei Tage mehr Ruhepause habe. «Wenn man die Spielpläne erstellt, darf es nicht passieren. Das ist unmöglich. Deshalb bin ich wütend.» Nur: Die Espen mussten unter der Woche ins Wallis reisen, brauchten für einen Weg fast sechs Stunden. Und sie spielen am Sonntag auswärts im Cornaredo. FCSG-Coach Enrico Maassen bricht deswegen aber nicht in Tränen aus. Ganz im Gegenteil: «Ich kann Croci-Tortis Kritik nachvollziehen, aber am Ende machen nicht wir den Spielplan.»

Gesagt ist gesagt

«Hier ist es auf allen Ebenen konstruktiv und vertrauensvoll.» – Darauf angesprochen, dass mit Giorgio Contini bereits der vierte Super-League-Trainer seinen Posten räumen musste, setzt Enrico Maassen zu einer Lobarie auf seinen Arbeitgeber an. Trotzdem will der FCSG-Coach nichts von einer Ostschweizer Wohlfühloase wissen: «Auch hier steht das Leistungsprinzip im Vordergrund. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Jeder ist unter Druck.»

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, Vallci, May; Neziri; Witzig, Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Vogt, Baldé.

Wer fehlt?

Stanic (gesperrt), Konietzke, Owusu und Fazliji (alle verletzt).

Neben dem Platz

Busfahrten ins Wallis und zurück können mühsam sein. Vor allem, wenn man wie der FCSG unter der Woche als Verlierer vom Rasen geht. Und auch noch im Stau stecken bleibt. Mehr als sechs Stunden brauchte der FCSG für eine Fahrt. Auf die Frage, wie er sich im Bus die Zeit vertreibe, antwortet Verteidiger Chima Okoroji: «Wir spielen Mario Kart, aber irgendwann wird es dann langweilig und ich versuche zu schlafen.»

Hast du gewusst, dass...

… der FC Lugano keines der letzten fünf Super-League-Spiele gegen St. Gallen gewinnen konnte? Gegen kein Team sind die Tessiner länger ohne Sieg. Vor dieser Serie gab es allerdings vier Lugano-Siege in Folge gegen die Espen.

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Aufgepasst auf

Albert Vallci. Der dürfte den gesperrten Jozo Stanic in der Dreierkette ersetzen. Was kein einfaches Unterfangen ist, weil Stanic jener Spieler ist, der in dieser Super-League-Saison am meisten Bälle geklärt hat. 86 an der Zahl. Zudem ist Stanic jener Spieler, der am zweitmeisten Abschlüsse geblockt hat. Deren 14.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 11 Runden:

1. Zigi 4,8

2. Görtler 4,6

3. Neziri, Vogt 4,5

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Mirel Turkes.

Der Gegner

Lugano ist erstarkt, hat Fahrt aufgenommen und vier der letzten fünf Spiele gewonnen! Was wartet im Tessin genau auf St. Gallen? Hier erscheint das Lugano-Inside.

12 Spieltag

Sa., Thun – Sion, 18 Uhr

Sa., Winterthur – Servette, 18 Uhr

Sa., FCZ – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Lugano – St. Gallen, 14 Uhr

So., Luzern – GC, 16.30 Uhr

So., YB – Basel, 16.30 Uhr