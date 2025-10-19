DE
Espen-Captain Görtler
«War überzeugt, dass ich da das Tor mache»

Tom Gaal und Lukas Görtler sprechen nach dem Sieg gegen YB über das Spiel.
Publiziert: 20:36 Uhr
Die Highlights des 9. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
FC St. Gallen
