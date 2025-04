Was den Basler Meistertitel jetzt noch verhindern könnte

1/6 Ein paar Hindernisse muss der FCB auf dem Weg zum Titel noch überwinden. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Der FCB braucht drei Siege für den Meistertitel in fünf verbleibenden Spielen

Eurovision Song Contest beeinflusst Spielplan mit drei Auswärtsspielen in Folge

Lucas Werder Reporter Fussball

Der Basler Meister-Fahrplan steht! Fünf Partien sind in der Meisterrunde noch zu spielen. Gewinnt der FCB drei davon, ist ihm der Titel nicht mehr zu nehmen. Doch auch wenn die Basler den Saisonendspurt mit einem Polster von sechs Punkten auf die Konkurrenz in Angriff nehmen, lauern noch einige Stolperfallen.

Zwar darf der FCB am letzten Spieltag zu Hause gegen Luzern antreten, davor warten aber gleich drei Auswärtsspiele. Und die haben es in sich: Innerhalb von neun Tagen müssen die Basler in der Fremde gegen Lugano, Lausanne und YB ran. Ein richtig happiges Programm.

Alle bisherigen Gastspiele gegen diese Teams hat der FCB in dieser Saison verloren. Doch auch über die aktuelle Spielzeit hinaus liest sich die Basler Auswärtsbilanz fürchterlich. Den letzten Sieg in Lausanne gabs im Februar 2021. Im Wankdorf warten die Basler seit neun Jahren auf einen Vollerfolg. Aus den letzten 28 Auswärtsspielen in Lugano, Bern und Lugano hat der FCB nur drei gewonnen, 17 davon gingen verloren.

Insbesondere auf Kunstrasen haben die Basler seit Jahren immer grosse Probleme. Der letzte Ligasieg auf Plastik datiert vom 21. Februar 2021 in Lausanne. Seither blieb man 14-mal in Serie ohne Sieg.

ESC sorgt für Auswärtsserie

Doch warum müssen die Basler in der Meisterrunde als einziges Team dreimal in Serie auswärts antreten? Schuld ist der Eurovision Song Contest, der vom 12. bis 17. Mai in Basel stattfindet – ausgerechnet in der englischen Super-League-Woche, in der die Runden 35, 36 und 37 ausgetragen werden. Die Auf- und Abbauarbeiten rund um das grosse Public Viewing des ESC-Finals, das am 17. Mai im St. Jakob-Park stattfindet, machen ein Heimspiel in diesem Zeitraum unmöglich.

Allerdings bringt der Spielplan aus Basler Sicht auch einen grossen Vorteil. Gleich zum Start in die Meisterrunde kommt es in zwei Wochen im Joggeli zum Spitzenkampf gegen Servette. Für den FCB ist das bereits ein erster kleiner Matchball. Gibt es den sechsten Ligasieg in Serie, beträgt der Polster auf die Konkurrenz mindestens acht Punkte. Bei noch vier ausstehenden Spielen ein wohl fast uneinholbarer Vorsprung.

Im Gegensatz zum Spielplan würde der Eurovision Song Contest einen vorzeitigen Titelgewinn höchstens leicht tangieren. Sollten die Basler entweder in Lugano (10. Mai) oder Bern (18. Mai) alles klarmachen, würde man um die ESC-Feierlichkeiten in der Stadt herumkommen. Und auch eine spontane Meisterfeier nach der Partie in Lausanne (14. Mai) würde die Behörden nicht vor eine unlösbare Aufgabe stellen. Schliesslich würde die Basler Mannschaft erst deutlich nach Mitternacht auf dem Barfüsserplatz eintreffen – also lange nach Ende der täglichen ESC-Veranstaltungen.