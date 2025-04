Am Tag nach der Entscheidung, wer in die Meisterrunde darf und wer in die Abstiegsrunde muss, hat die SFL den Spielplan für das Saisonfinale veröffentlicht. Basel empfängt zum Auftakt Verfolger Servette, Lausanne kriegt ein 20. Heimspiel, St. Gallen guckt in die Röhre.

Das befürchtete und von Blick vor Wochen angekündigte Szenario ist eingetroffen. Da nicht St. Gallen, sondern Lausanne sich auf Kosten des FCZ für die Meisterrunde qualifiziert hat, kommt es zu einem Novum: Ende Saison werden nach 38 Runden nicht alle zwölf Teams gleich viele Heimspiele ausgetragen haben.

Profiteur des Spielplan-Geknorzes ist Lausanne, das für seinen Sprung über den Strich in extremis am Ostermontag gegen Lugano (2:0) doppelt belohnt wird. Die Waadtländer dürfen als einziges Team ein 20. Heimspiel austragen. Dies macht Sinn, da der Cup-Halbfinalist als Sechster und Letztklassierter am 3. Mai in die Championship Group startet.

Leidtragender des Ungleichgewichts ist St. Gallen. Die Ostschweizer werden für den Fall in die Abstiegsrunde doppelt bestraft. Der FCSG wird als einziges Team Ende Saison nur 18 Heimspiele bestritten haben – trotz des drittbesten Zuschauerschnitts der Liga. Rund 18'000 Fans strömen jeweils in den Kybunpark.

Den Spielplan-Gestaltern blieb keine andere Wahl. Da Sion, Yverdon und Winterthur auch erst 16 Heimspiele bestritten haben, aber alle noch mitten im Abstiegskampf stecken, musste die SFL aus Fairnessgründen zwangsläufig den St. Gallern ein Heimspiel unterschlagen, da diese nicht mehr absteigen können.

Kracher Basel gegen Servette zum Auftakt

Der Start ins Saisonfinale am ersten Mai-Wochenende hat es in sich. Leader Basel empfängt den ersten Verfolger Servette und kann mit einem Sieg den Kampf um den Meistertitel praktisch vorentscheiden. Und in der Abstiegsrunde kommt es zum Duell zwischen Winterthur und GC. Nach dem Sieg der Forte-Mannschaft am Samstag ist das Liga-Schlusslicht wieder bis auf drei Punkte an den Kantonsrivalen herangerückt.

Generell verspricht der Abstiegskampf ebenso wie der Kampf um die Europacup-Plätze Spannung pur für die letzten fünf Spieltage. Die letzte Runde in der Relegation Group wird am 22. Mai gespielt, diejenige der Championship Group am 24. Mai.

