Adjetey dürfte zum VfL Wolfsburg wechseln. Für den 22-jährigen Innenverteidiger winkt eine Ablöse in zweistelliger Millionen-Höhe.

Lucas Werder Reporter Fussball

Transfer-Hammer am deutschen Deadline Day! Die 1:2-Niederlage gegen Thun dürfte das letzte Spiel von Jonas Adjetey (22) für den FCB gewesen sein. Nach Blick-Infos steht der Verteidiger kurz vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg in die Bundesliga. Im Gegenzug dürften die Basler eine Ablöse von etwa 10 Millionen Franken kassieren.

Zwar soll Adjetey bereits auf dem Weg nach Deutschland befinden, noch ist der Deal aber nicht durch. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr. In der Bundesliga schliesst das Transferfenster am Montagabend um 20 Uhr.



Sollte der Transfer der ghanaischen Nationalspielers noch fristgerecht über die Bühne gehen, hätte der FCB in diesem Winter mit Adjetey und Adrian Barisic gleich zwei Innenverteidiger abgegeben. Mit Flavius Daniliuc, Nicolas Vouilloz, Marvin Akahomen sowie dem angeschlagenen Finn van Breemen würden noch vier zentrale Abwehrspieler im Kader verbleiben. Da das Transferfenster für Wechsel in die Schweiz bis zum 16. Februar geöffnet ist, bleiben FCB-Sportchef Daniel Stucki noch zwei Wochen, nachzurüsten.

