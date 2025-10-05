DE
FCZ von Bayern-Talent gnadenlos ausgekontert
3:44
Deutliche Derby-Pleite:FCZ von Bayern-Talent gnadenlos ausgekontert

«Es ist unglaublich»
Von Kreuzbandriss zurückgekämpft – GC-Bueb wird zum Derbyhelden

Während der ganzen Jugend spielt Marques für GC – und wird gleich zum Derbyhelden. Nach überstandenem Kreuzbandriss erzielt das 20-jährige Eigengewächs ein Tor im ersten Derby.
Publiziert: vor 54 Minuten
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
GC-Boss Alain Sutter und Trainer Gerald Scheiblehner hatten nach dem Derby vom Samstag gut lachen.
Foto: Freshfocus

Darum gehts

  • GC gewinnt Derby gegen FCZ mit 3:0 – erster Sieg seit Januar
  • Trainer Scheiblehner lobt Teamleistung und Fans und stichelt gegen Südkurve
  • 20-jähriger Marques erzielt Tor nach Comeback von schwerem Kreuzbandriss
Tobias WedermannFussballchef

«Derbys spielt man nicht, man gewinnt sie», kündigt GC-Trainer Gerald Scheiblehner an. Gesagt, getan – mit einem eindrücklichen und schlussendlich hochverdienten 3:0-Sieg. Der erste seit Januar 2024 und einer der deutlichsten in den vergangenen acht Jahren. Schon nach der Lugano-Pleite vor einer Woche machte Scheiblehner klar: «Wenn wir so weitermachen, kann uns niemand stoppen.» Der FCZ hat das als Erster zu spüren bekommen. 

Während der Österreicher im Spiel an der Seitenlinie wie ein Vulkan brodelt, gibt er sich nach dem Abpfiff gewohnt ruhig: «Am Ende hat die Mannschaft vieles umgesetzt, was wir sehen wollten: Leidenschaft und den unbändigen Willen zu gewinnen.» Über 90 Minuten sei es ganz sicher die beste Leistung unter ihm als Trainer gewesen. «Wir haben uns von morgens bis abends vor dem Schlafengehen in den Kopf gesetzt, dass wir dieses Spiel gewinnen. Wir wollten unbedingt zeigen, dass wir eine Rolle spielen in dieser Stadt», so Scheiblehner. Einzig die Rote Karte gegen Luke Plange sei ein Wermutstropfen.

Seitenhieb gegen Südkurve

Die Fans hätten diesen Sieg verdient, man habe ihnen damit etwas zurückgeben können für die vergangenen Wochen, und er lobt die Stimmung im GC-Block mit einem kleinen Südkurven-Seitenhieb, mit dem Scheiblehner bei den Hoppers Bonuspunkte erhalten wird: «Von meiner Seite aus links war es sehr laut, rechts habe ich nicht zugehört.»

Neben den Fans und der Teamleistung hebt der GC-Trainer auch mehrere Spieler namentlich hervor. Diaby, «der in der zweiten Halbzeit gefühlt keinen Zweikampf verloren hat», Stroscio, «der eine unfassbare Partie gemacht hat», oder Torschütze Marques – «für den Burschen war es ganz besonders.»

Die ganze Jugend für die Hoppers gespielt

Besonders, weil es das erste Derby für den 20-Jährigen gewesen ist, der seine ganze Jugend für die Hoppers gespielt hat. «Es ist unglaublich», sagt Marques nach dem Spiel. «Ich habe eine grosse Vorfreude verspürt. Dass es jetzt so gut gelaufen ist, hat mich selbst überrascht, aber es wird mir für immer in Erinnerung bleiben.» Vor dem Spiel hat er auf den klubeigenen Kanälen verraten, dass das 2:1 von Pascal Schürpf beim letzten Sieg gegen den FCZ sein Lieblings-Derbymoment gewesen ist. Das hat sich nun geändert. 

Der GC-Bueb ist einer der grossen Gewinner unter Gerald Scheibleihner. Auf der rechten Seite der Fünferkette feiert Marques sein Debüt zum Saisonauftakt gegen Luzern, seit dem zweiten Saisonspiel gegen den FC Basel ist er in der Startelf gesetzt. Und das nach einer schweren Leidenszeit. In der vergangenen Saison musste sich der 20-Jährige nach einem Kreuzbandriss zurückkämpfen. «Das erste Ziel war, zuerst mal ins Kader der 1. Mannschaft zu kommen. Dass es so gut laufen würde, habe ich nicht erwartet.»

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
8
4
16
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
8
7
15
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
7
4
14
4
FC Zürich
FC Zürich
8
-2
13
5
FC Basel
FC Basel
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
8
3
12
7
FC Luzern
FC Luzern
8
1
12
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
8
2
9
9
Servette FC
Servette FC
7
0
8
10
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
