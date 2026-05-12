Servette trennt sich von Stürmer Guillemenot

Servette hat sich dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag von Jérémy Guillemenot (28) nicht zu verlängern.
Der Stürmer, der aus dem Genfer Nachwuchs stammt, kehrte im Sommer 2023 aus St. Gallen zurück zu den Grenats, mit denen er im Jahr darauf den Cup gewann.
In der Saison 2025/26 erzielte Guillemenot für Servette in 29 Pflichtspielen sieben Tore.
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