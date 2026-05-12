Servette trennt sich von Stürmer Guillemenot

Drei Jahre nach seiner Rückkehr muss der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler Jérémy Guillemenot Servette wieder verlassen.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Servette hat sich dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag von Jérémy Guillemenot (28) nicht zu verlängern.

Der Stürmer, der aus dem Genfer Nachwuchs stammt, kehrte im Sommer 2023 aus St. Gallen zurück zu den Grenats, mit denen er im Jahr darauf den Cup gewann.

In der Saison 2025/26 erzielte Guillemenot für Servette in 29 Pflichtspielen sieben Tore.

Noch näher dran an Servette Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen