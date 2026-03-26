Servette hat einen neuen Sportchef

John Williams heisst der neue Sportchef beim Super-League-Klub Servette. Der Engländer hat eine Vergangheit als Spieleragent. Zuletzt arbeitete Williams in Frankreich als Sportchef.

Seit dem Abgang von René Weiler (52) im Mai 2025 war Servette ohne Sportchef. Die sportliche Leitung lag in den Händen einer mehrköpfigen Kommission.

Nun haben die Genfer einen neuen Sportchef gefunden: Er heisst John Williams, ist 50 Jahre alt und Engländer. In jungen Jahren arbeitete er als Spieleragent. Erfahrungen als Sportchef hat er beim französischen Klub Amiens gesammelt, mit dem er einst den Aufstieg in die Ligue 1 geschafft hat.

Williams wird seine Stelle antreten, sobald die nötigen Aufenthaltspapiere vorliegen. Bei der Einarbeitung soll er von der Sportkommission unterstützt werden.

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