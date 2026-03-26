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Erstmals seit Weilers Abgang
Servette hat einen neuen Sportchef

John Williams heisst der neue Sportchef beim Super-League-Klub Servette. Der Engländer hat eine Vergangheit als Spieleragent. Zuletzt arbeitete Williams in Frankreich als Sportchef.
Publiziert: vor 7 Minuten
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John Williams übernimmt die sportliche Leitung bei Servette.
Foto: zVg

Seit dem Abgang von René Weiler (52) im Mai 2025 war Servette ohne Sportchef. Die sportliche Leitung lag in den Händen einer mehrköpfigen Kommission.

Nun haben die Genfer einen neuen Sportchef gefunden: Er heisst John Williams, ist 50 Jahre alt und Engländer. In jungen Jahren arbeitete er als Spieleragent. Erfahrungen als Sportchef hat er beim französischen Klub Amiens gesammelt, mit dem er einst den Aufstieg in die Ligue 1 geschafft hat.

Williams wird seine Stelle antreten, sobald die nötigen Aufenthaltspapiere vorliegen. Bei der Einarbeitung soll er von der Sportkommission unterstützt werden. 

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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
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