Servette hat einen neuen Sportchef

Seit dem Abgang von René Weiler (52) im Mai 2025 war Servette ohne Sportchef. Die sportliche Leitung lag in den Händen einer mehrköpfigen Kommission.
Nun haben die Genfer einen neuen Sportchef gefunden: Er heisst John Williams, ist 50 Jahre alt und Engländer. In jungen Jahren arbeitete er als Spieleragent. Erfahrungen als Sportchef hat er beim französischen Klub Amiens gesammelt, mit dem er einst den Aufstieg in die Ligue 1 geschafft hat.
Williams wird seine Stelle antreten, sobald die nötigen Aufenthaltspapiere vorliegen. Bei der Einarbeitung soll er von der Sportkommission unterstützt werden.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
31
-48
19