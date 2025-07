1/5 Die Stimmung in der Präsidenten-Loge des FCZ war nach der vergebenen 2:0-Führung im Keller. Foto: Pius Koller

Tobias Wedermann Fussballchef

«Ein Horrorstart», sagt FCZ-Mittelfeldtalent Miguel Reichmuth (21) nach der 2:3-Niederlage gegen Sion. Etwas, das er so noch nie erlebt habe. Zehn Minuten reichen den Gegnern aus dem Wallis, um eine vom FCZ kontrollierte Partie vom 2:0 zu drehen. Zürcher Fassungslosigkeit macht sich nach dem Spiel breit – in den Katakomben, aber auch auf den Rängen. Von der Südkurve gibt es zuerst Pfiffe nach Abpfiff und dann doch auch aufmunternden Applaus.

1:15 Brecher über FCZ-Abwehr: «Wenn ich rauskomme gibt es nur etwas»

Doch der starke 12. Mann bei den Zürchern schaut in diesen Wochen ganz genau auf die Leistungen des FCZ. Die Südkurve gibt ihrem Klub drei Spiele Zeit, um sie von einem Fortschritt gegenüber der abgelaufenen Saison zu überzeugen. Mehrere Quellen bestätigen dieses Ultimatum. Gegen Sion verzeichnet man nun den ersten Misserfolg. Was genau passiert, wenn es auch gegen Luzern und Lausanne so weitergeht, ist unklar. Ganz bestimmt wäre es aber spürbar für die Klubverantwortlichen und für die Spieler.

Malenovic wollte Kurvenvertreter mit Datenblättern überzeugen

Laut Blick-Informationen kam es in den vergangenen Wochen zum Gespräch zwischen Südkurven-Vertretern und Präsident Ancillo Canepa sowie zum Treffen mit Sportchef Milos Malenovic. Während dieser versuchte, die Kurvenvertreter mit Datenblättern und Analysen vom neuen FCZ-Weg zu überzeugen, äusserten die Anhänger ihre Besorgnis beim Präsidenten über die Entwicklung ihres Vereins, den Abgang von Identifikationsfiguren und Kurvenlieblingen sowie Leistungsträgern aus den vergangenen Jahren.

Das Verspüren des Verlusts einer DNA innerhalb des Klubs, die Verpflichtung von Benjamin Mendy, dem vielleicht grössten Flop-Transfer der Schweizer Fussballgeschichte, und dem zuletzt klaren Verfehlen der sportlichen Ziele. Die im Oktober 2023 eingeschlagene Mission mit Malenovic als mächtigem Fussballboss am Steuer des Klubs überzeugt bei weitem nicht alle Gruppierungen in der Kurve.

Nach einem sehr unruhigen Jahr rund um den FCZ wäre es für den Klub alles andere als vorteilhaft, mitten in der Startphase der neuen Saison bereits ein Thema mit der Südkurve zu haben. Mit jenen, die für die Stimmung sorgen im Heim- und Auswärtsstadion, für die Choreos und dafür, dass der FCZ in der Stadt Zürich in den letzten Jahren nicht nur zur Fussball-, sondern auch zur Lifestyle-Marke geworden ist. Nach dem Lausanne-Spiel vom 10. August soll ein erstes Fazit in der Kurve gezogen werden. Die Uhr tickt.