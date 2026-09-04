Der FC Zürich will Lars Villiger von Luzern. Der Stürmer spielt beim FCL aktuell keine Rolle mehr und könnte in Zürich den suspendierten Perea ersetzen.

Nach dem Kabinen-Zoff von Lausanne hat der FCZ Juan José Perea suspendiert. Und gemäss Blick-Informationen wird der Kolumbianer ziemlich sicher nicht mehr für die Zürcher auflaufen.

Den Ersatz könnte der FCZ in der Super League finden. Wie Blick weiss, hat der Klub konkretes Interesse an Lars Villiger (23) vom FC Luzern. Der Stürmer spielt in der Innerschweiz aktuell keine Rolle mehr und stand in den vergangenen drei Spielen nicht einmal mehr im Kader.

Bei Lambertis Agentur

Lars Villiger wird von der FPA Fairplay Agency beraten – der Agentur von Dino Lamberti, der beim FCZ als beratender Sportchef tätig ist. Auch weitere FCZ-Spieler wie Lindrit Kamberi, Selmin Hodza oder Nevio Di Giusto stehen bei Lambertis Agentur unter Vertrag. Ebenso Trainer Marcel Koller.

Lars Villiger wurde beim FCL ausgebildet und absolvierte bereits 126 Spiele für die erste Mannschaft der Luzerner. In der vergangenen Saison erzielte er fünf Tore in 28 Liga-Spielen. Aufgrund der grossen Konkurrenz spielt der zehnfache U21-Nati-Spieler beim FCL aktuell keine Rolle mehr. Und der FCZ könnte profitieren.

0:26 Bei Ibra muss er überlegen: Villiger rankt die besten Stürmer

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