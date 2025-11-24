Ruhrpott-Zauberer Daschner läuft nach Kaltstart heiss

Vom Potenzial her ist Lukas Daschner (27) einer der spektakulärsten Spieler der Liga. Warum er nach kurzer Zeit schon die Captainbinde trägt. Und was er über seinen Kaltstart gegen Lausanne sagt.

1/5 Lukas Daschner hat 38 Spiele für Bochum absolviert und 73 für St.Pauli. Foto: imago/Jan Huebner

Stefan Kreis Reporter Fussball

Enrico Maassen hätte nach dem Sieg gegen Lausanne ein Feuerwerk auf Lukas Daschner (27) abfackeln können. Weil der nach seiner Spontan-Einwechslung sofort funktioniert. Weil er ein Spieler ist, der Mitstreiter besser macht. Der Pässe spielt, die anderen gar nicht einfallen würden. Weil er mit dem Ball Dinge tut, die ihn zu einem der spektakulärsten Spieler der Super League machen könnten.

Maassen aber spricht nicht über Daschner. Sondern über das Platzwart-Team. «Die haben einen super Job gemacht. Am Morgen lag hier noch Schnee und der Platz war pickelhart, zum Anpfiff aber war das Feld in hervorragendem Zustand», so der FCSG-Coach.

Kaltstart für Daschner

Sieht auch Daschner so. Der muss kurz vor der Pause in die Hosen, weil Lukas Görtler mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Kalt erwischt aber wird der Mann aus dem Ruhrpott deswegen nicht. «Zum Glück haben wir es so geregelt, dass alle Einwechselspieler sich in der ersten Halbzeit fünf Minuten einwärmen mussten. Drum war es kein Kaltstart, aber es hat trotzdem noch ein bisschen gedauert, bis der Motor ans Limit gekommen ist.»

Nach der Pause läuft der ehemalige Bundesliga-Profi dann heiss und führt die Mannschaft mit der Captainbinde am Arm zum Sieg in Unterzahl. «Keiner war sich zu schade, den letzten Schritt zu machen, alle haben gekämpft», sagt Daschner und platzt fast vor Stolz über die Leistung seiner Elf.

Auf die Feststellung, dass er noch so kurzer Zeit bereits ein Anführer sei, antwortet Daschner: «Ich bin ein sehr kommunikativer Typ und rede viel mit den Jungs auf dem Platz. Aber ich bilde mir jetzt nicht viel darauf ein, die Binde zu tragen.»

Bereits am Mittwoch könnte der 27-jährige Duisburger die Espen als Captain aufs Feld führen. Lukas Görtler fehlt im Nachtragsspiel gegen Lugano gesperrt.