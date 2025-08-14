GC sucht nach Verstärkung in der Abwehr. Laut Sky ist Maxence Maisonneuve (26) von RAAL La Louvière im Visier. Der 1,91 Meter grosse Innenverteidiger könnte die Lücke in der GC-Defensive füllen.

Spielt Maxence Maisonneuve bald in Zürich? Foto: IMAGO/Isosport

Andri Bäggli Redaktion Sport

Sportchef Alain Sutter bestätigte bereits im Testspiel gegen Bayern München, dass GC auf der Suche nach einem erfahrenen Verteidiger ist. Laut Sky soll dies Maxence Maisonneuve (26) werden. Der 1,91 Meter grosse Abwehrhüne spielt derzeit in der höchsten belgischen Liga bei RAAL La Louvière. Dort besitzt Maisonneuve zwar noch einen Vertrag bis 2026.

Gemäss Sky wären die Zürcher aber auch bereit, etwas Geld in die Hand zu nehmen. Der Innenverteidiger hat laut Transfermarkt.de einen Wert von 500'000 Euro. Derzeit seien die Verhandlungen noch in einem frühen Stadium. Klar ist, dass Maisonneuve eine Lücke in der Abwehr der Grasshoppers füllen würde.