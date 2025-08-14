Spielt Maxence Maisonneuve bald in Zürich?
Foto: IMAGO/Isosport
Andri BäggliRedaktion Sport
Sportchef Alain Sutter bestätigte bereits im Testspiel gegen Bayern München, dass GC auf der Suche nach einem erfahrenen Verteidiger ist. Laut Sky soll dies Maxence Maisonneuve (26) werden. Der 1,91 Meter grosse Abwehrhüne spielt derzeit in der höchsten belgischen Liga bei RAAL La Louvière. Dort besitzt Maisonneuve zwar noch einen Vertrag bis 2026.
Gemäss Sky wären die Zürcher aber auch bereit, etwas Geld in die Hand zu nehmen. Der Innenverteidiger hat laut Transfermarkt.de einen Wert von 500'000 Euro. Derzeit seien die Verhandlungen noch in einem frühen Stadium. Klar ist, dass Maisonneuve eine Lücke in der Abwehr der Grasshoppers füllen würde.
Erfahre mehr zu GC und den anderen Super-League-Klubs
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
3
3
9
3
3
5
7
4
4
1
6
5
4
-1
5
6
3
0
4
6
3
0
4
8
3
-1
3
9
3
-3
3
10
3
-2
1
11
3
-5
1
12
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde