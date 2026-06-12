Der FC Thun verstärkt sein Mittelfeld mit Dorian Derbaci vom FC Aarau. Der 20-Jährige gab im letzten September sein Debüt für die U21-Nati.

Er spielt für die U21-Nati

Julian Sigrist Redaktor Sport

Nachdem der FC Thun mit Gian-Luca Privitelli (48) einen neuen Trainer gefunden hat, verpflichten die Berner Oberländer nun auch den ersten Spieler für die kommende Saison. Wie der Meister bekannt gibt, wechselt Dorian Derbaci vom FC Aarau nach Thun. Dort unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Derbaci durchlief die Nachwuchsabteiltung der Aarauer und kam vor rund zweieinhalb Jahren zu seinem Debüt in der Challenge League. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der defensive Mittelfeldspieler 34 Partien für die Rüebliländer, wobei er fünf Treffer erzielte und drei weitere vorlegte. Im vergangenen September gab er zudem sein Debüt für die U21-Nati.

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