Er soll mit Klub einig sein
Kehrt Espen-Stürmer Geubbels in die Ligue 1 zurück?

St. Gallens Willem Geubbels steht vor dem Absprung. Er dürfte in die Ligue 1 zurückkehren.
Publiziert: 20:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Willem Geubbels dürfte St. Gallen demnächst verlassen.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderStellvertretender Leiter Sport-Desk

Geht jetzt alles ganz schnell? Wie die Plattform «Foot Mercato» berichtet, soll sich St. Gallens Willem Geubbels (23) mit Paris FC einig sein. Die Verhandlungen seien fortgeschritten. Die Ablösesumme dürfte sich auf rund 10 Millionen Euro belaufen.

Geubbels spielt seit Januar 2023 bei den Espen. Der Stürmer kam damals von Monaco. Für St. Gallen absolvierte er 95 Spiele, er erzielte dabei 30 Tore. In der aktuellen Saison traf er in drei Partien dreimal.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Basel
FC Basel
4
1
6
5
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
6
FC Luzern
FC Luzern
3
0
4
6
FC Zürich
FC Zürich
3
0
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-2
1
11
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
12
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Super League
Super League
