Kehrt Espen-Stürmer Geubbels in die Ligue 1 zurück?

Willem Geubbels dürfte St. Gallen demnächst verlassen.
Geht jetzt alles ganz schnell? Wie die Plattform «Foot Mercato» berichtet, soll sich St. Gallens Willem Geubbels (23) mit Paris FC einig sein. Die Verhandlungen seien fortgeschritten. Die Ablösesumme dürfte sich auf rund 10 Millionen Euro belaufen.
Geubbels spielt seit Januar 2023 bei den Espen. Der Stürmer kam damals von Monaco. Für St. Gallen absolvierte er 95 Spiele, er erzielte dabei 30 Tore. In der aktuellen Saison traf er in drei Partien dreimal.
