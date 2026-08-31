Lugano leiht holländischen Stürmer aus

Der Super-League-Leader verstärkt seine Offensive mit dem 23-jährigen Holländer Jay Enem.

13 Tore in vier Spielen: Der Angriff des FC Lugano funktioniert bisher tipptopp. Trotzdem legen die Luganesi auf dem Transfermarkt nochmals nach und verpflichten den holländischen 1,95-Meter-Stürmer Jay Enem. Dies berichtet Transfer-Experte Gianluca Di Marzio.

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Der 23-jährige Enem spielte letzte Saison in Serbien bei Roter Stern Belgrad und wechselte zur neuen Saison zu Bologna. Nun leihen ihn die Italiener an den Leader der Super League aus.

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