Lugano leiht holländischen Stürmer aus

13 Tore in vier Spielen: Der Angriff des FC Lugano funktioniert bisher tipptopp. Trotzdem legen die Luganesi auf dem Transfermarkt nochmals nach und verpflichten den holländischen 1,95-Meter-Stürmer Jay Enem. Dies berichtet Transfer-Experte Gianluca Di Marzio.
Der 23-jährige Enem spielte letzte Saison in Serbien bei Roter Stern Belgrad und wechselte zur neuen Saison zu Bologna. Nun leihen ihn die Italiener an den Leader der Super League aus.
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